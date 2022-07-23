«Может, это Джордж Сорос или бурятские шаманы заговорили белорусскую зарплату?» 23.07.2022, 9:03

Почему белорусы получают в разы меньше, чем поляки или литовцы.

Почему белорусская зарплата в разы отличается от польской или литовской, и сколько на самом деле зарабатывает средняя семья в Беларуси? В этом разбирался предприниматель Александр Кнырович.

– Вспомним 2005-й год, когда белорусская зарплата достигла 250 долларов США, и Александр Лукашенко объявил, что буквально вот-вот через 5 лет она будет 500, а там глядишь и тысяча, и две тысячи, и четыре, – рассказывает в своем новом видео Александр Кнырович.

– Правда, достижение 500 долларов в 2010-м привело к краху 2011-го, – продолжает он, – и с тех пор мы барахтаемся где-то между 300 и 500 и никак не можем выгрести на ту чистую воду, чтобы стало чуть повыше. Почему так? В чем причина?

Может быть, это Джордж Сорос или бурятские шаманы заговорили нашу зарплату, и стоит ее только расколдовать, и она вырастет?

Кнырович напоминает, что сегодня средняя зарплата в Беларуси составляет 1573 рубля, что по нынешнему курсу составляет 600 долларов США.

– Правда, сейчас это далеко не те самые 600 долларов, которые были в 2005-м, – замечает эксперт.

Инфляция по доллару за все это время составила 30%, и те самые 500 долларов сегодня должны были бы сравниваться с 650. Соответственно тех самых 500 мы снова не достигли.

Но, естественно, простой человек, глядя на эти цифры, спросит: «Если у меня 250 или 300, то откуда берутся 600?». Все очень просто. Само по себе понятие средняя зарплата – это некая условность, сферический конь в вакууме. Это, если я получаю миллион, а люди вокруг меня по 100 рублей, то в среднем мы получаем 100 тысяч рублей.

Гораздо точнее отражает состояние экономики понятие медианная зарплата. Это та самая зарплата, которая самая популярная и которую получает большинство населения.

Так вот, она в Республике Беларусь чуть-чуть выше тысячи рублей, и на нее и надо ориентироваться. То есть, одна тысяча рублей дает на одно домохозяйство доход в 1650 рублей после уплаты налогов. Наверно, это и совпадает с ощущением среднего белоруса.

Если бы мы в 2021 году осмотрелись вокруг и посмотрели на карту: Россия, Литва, Польша, Украина, то мы бы обнаружили, что наша зарплата предпоследняя снизу.

Украина очень быстро нас догоняла, и в общем-то оставалось буквально пару месяцев, чтобы мы стали самыми худшими в этом списке. Но случилась война.

Также Кнырович сравнивает среднюю белорусскую зарплату с тем, сколько сейчас зарабатывают в Польше:

– Там сегодня средняя зарплата, которая остается после уплаты налогов у простого поляка, около одной тысячи евро. И любые причитания про то, сколько стоит ЖКХ или бензин – это разговоры в пользу бедных. Реальность состоит в том, что в Беларуси – это 400, а в Польше – 1000, то есть больше в 2,5 раза.

И заметьте, что в Польше нет огромных запасов нефти и газа, в Польше нет никаких природных ресурсов в виде золотых слитков, и никто не прилетел сверху и не сбросил на нее бесконечный поток долларов. Это цена эффективности, это цена просто той модели, которую выбрала Польшу, и которую выбрала Беларусь.

Предприниматель высказывает мысль, что пока белорусская экономика все также неэффективна, потолком зарплаты белорусов будут оставаться те самые 500 долларов.

– Но уже новые, дешевые 500 долларов, а не те, которые были 15 лет назад, – предупреждает Кнырович.

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