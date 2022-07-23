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«Если сказали, что подорожания не будет, так и знай, что вскоре цены поползут вверх»

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  • 23.07.2022, 17:30
«Если сказали, что подорожания не будет, так и знай, что вскоре цены поползут вверх»

Белорусы - о росте цен и недавнем ажиотаже на сахар.

В прошлые выходные в Беларуси наблюдалась настоящая «сахарная лихорадка». Все из-за очередного возможного подорожания сахара.

Жительница Бреста совершенно уверена, что, если не сию секунду, то в будущем сахар точно подорожает. Об этом она рассказала «Брестской газете»):

«В вопросе цен я уже никому не верю. Особенно государству. Если сказали, что подорожания не будет, так и знай, что вскоре цены поползут вверх. Так всегда было: говорят одно, а делают другое, – уверенно заявляет женщина. – Да, я купила сахару впрок. Взяла 10 пачек. Тем более мне закатки делать надо. Скоро все будет стоить столько, что только домашние запасы и будут спасать».

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