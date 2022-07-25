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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48,9%

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  • 25.07.2022, 14:27
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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48,9%

Бушует штамм «кентавр».

Российский оперштаб сообщил, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 48,9%. Превышение было зафиксировано в 70 регионах, в 15-ти из них заболеваемость выросла более, чем в среднем по стране, пишет «Коммерсантъ».

При этом число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей снизилось на 5,3%. Увеличение числа госпитализаций было выявлено в 29 регионах.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6571 случай заражения коронавирусом. Это на 12,6% меньше, чем накануне (7523). Число суточных госпитализаций составило 759 — на два человека больше предыдущего показателя (757).

За сутки в России умерли 34 заболевших, что на три человека меньше, чем вчера (37). Больше всего умерших было в Санкт-Петербурге (8) и Москве (7). Общее число умерших достигло 382 189. За день выздоровели 4234 человека, всего — 17 942 908.

С 1 июля в России отменили все ограничения, введенные из-за коронавируса. В этом месяце в стране выявили первые случаи заражения новым, более заразным подвариантом омикрон-штамма — «кентавр». Росздравнадзор рекомендовал возобновить в регионах вакцинацию.

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