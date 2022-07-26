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У Байдена практически исчезли симптомы COVID-19

  • 26.07.2022, 4:00
У Байдена практически исчезли симптомы COVID-19
Джо Байден

Президент США идет на поправку.

У президента США Джо Байдена практически полностью исчезли симптомы коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Администрацию Белого дома.

Издание пишет, что у президента теперь "гораздо больше энергии" для работы.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США получил положительный результат тестирования на коронавирус, пошел на изоляцию и продолжает выполнять обязанности по своей резиденции.

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