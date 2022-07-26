Медики рассказали, как белорусам подготовиться к новой волне COVID-19 26.07.2022, 13:27

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Маски уже сейчас обязательны для людей из групп риска.

Всемирная организация здоровья прогнозирует новую волну COVID-19 осенью-зимой текущего года. То же самое предсказывает и белорусский Минздрав с надеждой, что коронавирус будет иметь непондемическую, сезонную фазу.

Журналисты «Нашай Нiвы» расспросили у врачей, как подготовить организм к новым потенциальным вызовам.

Стоит ли (ре)акционироваться перед новой волной?

Ситуация по заболеваниям на COVID-19, по официальной информации, стабилизировалась в мае. Считается, что снижению количества пациентов поспособствовала в том числе вакцинация и ревакцинация взрослого населения и детей. По состоянию на 15 июля в Беларуси прошли полный курс вакцинации 6 395 000 человек (бустер при этом имела 16% белорусов).

Как и прежде, выбор у белорусов ограничен тремя предложениями: «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская вакцина Vero Cell. Но что касается любых видов прививок — ученые признают, что вирус мутирует очень быстро и в борьбе с ним вакцины все равно будут так или иначе немного отставать.

Например, вариант «Бета», появившийся в конце 2020 года, был быстро вытеснен вариантом «Дельта», актуальным на лето 2021 года и вызвал новый всплеск заражений по всему миру. И всемирноизвестные Moderna, и Pfizer поспешили протестировать обновленные уколы против «Дельты». Они оказались немного лучше оригинальной вакцины, но не намного. Но когда в ноябре появился «Омикрон», у его пепломеров были десятки мутаций, которые позволили ему легче обойти вакцины. Это вызвало взрывное увеличение числа случаев заболевания ковидом в последующие месяцы.

С другой стороны, именно вакцинация изначально снизила смертность и госпитализацию в связи с ковид-19, сняла нагрузку с врачей, а это — очень немало, комментируют врачи.

«Как показал опыт предыдущих лет, коронавирус очень изменчив, а значит разработанные вакцины для первоначального варианта вируса постепенно теряют свою эффективность и не позволяют получить достаточный специфический иммунитет.

Сегодня идут активные разговоры о том, что нужно совершенствовать имеющиеся вакцины. Но пока новых адаптированных нет, я считаю, что продолжать вакцинацию даже тем, что мы имеем на руках, нужно. Даже не стопроцентная защита в данном случае — это все же защита», — уверен сотрудник центра гигиены и эпидемиологии, согласившийся пообщаться анонимно.

Доктор Валерий Лыщик, который был заведующим отделением анестезиологии и реанимации Гродненской университетской клиники, а сейчас работает врачом в Польше, добавляет, что в целом трудно давать какие-то прогнозы на осень-зиму: пока неясно, с каким конкретно вирусом COVID-19 мы столкнемся, с какой мутацией:

«Пока выглядит, что нас может ожидать знакомый омикрон, который у большинства населения не вызывает серьезных осложнений и проблем со здоровьем. Здоровый человек перенесет его как обычную простуду или сезонную болезнь — как грипп, ротовирус и так далее. В обычной ситуации человек переболеет омикроном и получит таким образом естественный иммунитет и без вакцинации.

В общем, чем большая часть популяции имеет иммунологическую память на COVID-19, тем лучше наш организм готов к новым вызовам с ним. И в сумме то, что люди активно вакцинировались, а другая часть уже переболела тем же омикроном — это все играет на руку человечеству».

Коллега-эпидемиолог добавляет:

«Я надеюсь, что все же инфекция осенью-зимой будет протекать в более легких формах и мы больше не испытаем переполненности больниц и бешеной нагрузки у врачей».

Маски уже сейчас обязательны, особенно для групп риска

Отдельно медики останавливаются на группах риска — людях с хроническими заболеваниями, после серьезных операций — например, пересадки органов или химиотерапии. У них организм и так находится в стрессовом режиме.

«Такие пациенты и без того находятся в состоянии субкомпенсации, и пару дней лихорадки или тахикардии могут спровоцировать обострение хронической болезни. Ну, и вообще, если у человека и так нет иммунитета, вирус может вести себя непредсказуемо. Поэтому я рекомендовал бы людям из групп риска защищать себя любыми доступными способами — в том числе возвращать маски во время посещения общественных мест, больниц и так далее», — говорит Валерий Лыщик.

Таких же мер безопасности медики призывают придерживаться работников транспортной сферы, бытового обслуживания, медиков, людей в возрасте 65+. Им же, по мнению специалистов, в первую очередь неплохо «обновить» вакцину, сделав ревакцинацию.

«Вакцинация нужна людям в возрасте 65+, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, диабетом, онкологией в анамнезе. Дети не входят в группу риска», — отмечает на анонимной основе педиатр. «Профилактические же рекомендации общие, как для любых ОРВИ: прогулки на свежем воздухе, гигиена рук, влажная уборка и проветривание помещений».

Как укреплять иммунитет?

Эпидемиолог напоминает об очевидных, но часто игнорируемых вещах:

«Я бы посоветовала максимально избегать стрессовых ситуаций, не перегружать организм чрезмерно (как физическими нагрузками, так и тем, что касается мозговой активности), организовывать себе дни хорошего настроения — искать позитив даже там, где, кажется, его нет. Рекомендую также чаще выбираться на природу, ну и, конечно, пока лето — употреблять больше зелени».

Также медики не рекомендуют злоупотреблять антибиотиками.

«В Беларуси их иногда без надобности могут назначить даже врачи, перестраховываясь. Еще хуже, когда люди сами идут в аптеку и после принимают антибиотики самостоятельно, без рецептов.

Нужно понимать, что наш иммунитет напрямую зависит от нашего кишечника, это самый главный орган для него. В кишечнике живет около трех килограммов бактерий, они формируют микробный пейзаж и не дают попасть в организм вредным веществам. Антибиотики же убивают микрофлору кишечника, и иммунитет, соответственно, тоже падает», — обращает внимание Валерий Лыщик.

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