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Украинский генерал рассказал, что станет переломным моментом в войне

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  • 26.07.2022, 14:08
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Украинский генерал рассказал, что станет переломным моментом в войне

Сейчас идет подготовка ВСУ к контрнаступлению.

Украинские военные готовятся к контрнаступлению на юге Украины. Освобождение от оккупантов Херсона станет переломным моментом в войне.

Об этом сообщает генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире телеканала Freedom, пишет unian.net.

"Сейчас идет подготовка к контрнаступлению, медленное продвижение, но это тоже можно рассматривать как элемент подготовки. Для контрнаступления на Херсонском направлении необходимо уравнять силы", - отметил Романенко.

При этом он указал, что для выполнения всех задач на фронте необходимы силы, а это и поставки вооружения, что происходит не так быстро, как бы хотелось, и обучение личного состава, чтобы это оружие эффективно использовалось.

"Для освобождения, к примеру Херсонской области, необходимо истощить силы врага, информационная составляющая, подготовка наших резервов и запасов. На этом направлении перспективно перерезать россиянам суходольную админграницу с Крыма на Донецк", - подытожил военный.

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