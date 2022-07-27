Пенсии белорусов «съела» рекордная инфляция 27.07.2022, 7:43

В ФСЗН потребовалось «влить» дополнительные 617 миллионов рублей.

В бюджет Фонда социальной защиты населения в первом полугодии «влили» 617,2 млн рублей субвенций. Эти средства взяли из республиканского бюджета. Напомним, в этом году трудовые пенсии повышали только один раз, но этот рост «съела» рекордная инфляция. Очередное повышение назначено на 1 августа, сообщает zerkalo.io.

«Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме», — сообщает ФСЗН.

Бюджет ФСЗН в первом полугодии исполнен с профицитом в 197,5 млн рублей по средствам профессионального пенсионного страхования, а по соцстрахованию (из этих средств выплачивают в том числе пособия на детей) — с профицитом в 290,6 млн рублей.

Расходы фонда ФСЗН за январь-июнь составили 10 млрд 118,8 млн рублей. Средства потратили на выплату пенсий, пособий, профессиональных пенсий; финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения; финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления; других выплат на соцстрахование.

Доходы бюджета фонда в первом полугодии были на уровне 10 млрд 606,9 млн рублей Из них субвенции из республиканского бюджета — на уровне 617,2 млн рублей.

На что потратили субвенции

Больше всего субвенций из республиканского бюджета — 523,2 млн рублей — направили на выплату: пособий семьям с детьми; пенсий госслужащим; пенсий за особые заслуги перед республикой; соцпенсий; пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей; пенсий проходившим альтернативную службу и членам их семей; отдельных видов доплат.

Также 70,6 млн рублей потратили на выплату пособий, возмещение расходов на выплату пособий по уходу за инвалидом I группы либо за теми, кому больше 80 лет; также на финансирование мероприятий по занятости населения, детского санаторно-курортного лечения и оздоровления.

На возмещение расходов на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов направили 23,4 млн руб.

Для сравнения: на 2021 год в целом на все субвенции из республиканского бюджета в бюджет ФСЗН была запланирована сумма в 1 млрд 630 млн. Для сравнения: на 2020 год намеревались «влить» субвенции почти 1 млрд 963 млн руб. (на 2019 год — почти 1 млрд 290 млн руб.).

Ранее 2018 году власти выступали с критикой исполнения бюджета ФСЗН. Тогда говорилось о том, что за 6 лет дефицит фонда вырос в 9 раз.

В правительстве в июне назвали основное условие, при котором в Беларуси могут повысить пенсии. Как заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, увеличение этих выплат зависит от роста зарплат, а также в целом ситуации в экономике. Напомним, в Беларуси падает ВВП, а экономике прогнозируют непростые времена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».