Reuters: Создана жвачка от коронавируса 3 27.07.2022, 17:56

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Активность вируса после ее использования снизилась на 95%.

Британские ученые создали экспериментальную жевательную резинку, которая, согласно результатам исследования, способна уменьшать количество частиц коронавируса, в частности, штамма Омикрон, в слюне. Об этом пишет агентство Reuters.

Жвачка состоит из копии белка ACE2, обнаруженного на поверхности клеток, который COVID-19 использует для проникновения в клетки и их заражения. В экспериментах в пробирке с использованием слюны инфицированных людей вирусные частицы прикреплялись к "рецепторам" ACE2 в жевательной резинке, в результате чего вирусная нагрузка упала до неопределяемого уровня, сообщили исследователи в научном журнале Biomaterials.

Известно, что в ходе эксперимента ученые использовали слюну пациентов, инфицированных штаммами Дельта и Омикрон. В их случае активность вируса после использования жвачек снизилась на 95%.

В ходе клинических испытаний, которые начнутся вскоре, пациент с коронавирусной болезнью будет жевать по четыре таких жвачки каждый день в течение четырех дней.

"Поскольку передача через нос незначительна по сравнению с передачей через рот… жевание жевательной резинки ACE2 и проглатывание белка ACE2 должны свести к минимуму инфекцию, защитить пациентов с COVID-19 и предотвратить передачу", — сказал руководитель исследования доктор Генри Даниэлл из Школы стоматологической медицины в Пенсильванском университете (США)

Тем временем штамм коронавируса BA.5, который относится к семейству Омикрон, недавно вызвал новые вспышки заболеваемости по всему миру. Его выявили в Южной Африке, Великобритании, частично в Европе и Австралии.

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