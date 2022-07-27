Сборную Беларуси по настольному теннису не допустили к участию в чемпионате мира 3 27.07.2022, 19:18

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Отстранена и сборная РФ.

Сборные Беларуси и России не допустили к участию в чемпионате мира в Китае. Такое решение принял вечером 27 июля Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ИТТФ).

Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 9 октября в китайском городе Чэнду.

Ранее исполком принял решение не допускать участие российских и белорусских игроков в мероприятиях под эгидой ИТТФ в соответствии с рекомендациями МОК.

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