Сборную Беларуси по настольному теннису не допустили к участию в чемпионате мира

Сборную Беларуси по настольному теннису не допустили к участию в чемпионате мира3
- 27.07.2022, 19:18
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Отстранена и сборная РФ.
Сборные Беларуси и России не допустили к участию в чемпионате мира в Китае. Такое решение принял вечером 27 июля Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ИТТФ).
Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 9 октября в китайском городе Чэнду.
Ранее исполком принял решение не допускать участие российских и белорусских игроков в мероприятиях под эгидой ИТТФ в соответствии с рекомендациями МОК.