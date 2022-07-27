В Беларуси зарегистрировали кубинскую вакцину против COVID-19

В Беларуси зарегистрировали кубинскую вакцину против COVID-191
- 27.07.2022, 19:58
Она является одноразовой.
В Беларуси зарегистрирована вакцина против COVID-19 Soberana Plus, производимая Институтом вакцин Finlay (Куба). Об этом сообщили в Минздраве. В настоящее время данные вакцины разрешены к применению на Кубе для взрослых, а также для детей с трехлетнего возраста.
«Данная вакцина разрешена к экстренному применению в Венесуэле, Никарагуа и Иране», — ранее говорилось в сообщении Минздрава.
Вакцина представляет собой субъединичную вакцину, является одноразовой вакциной (универсальный бустер). «Таким образом, Soberana Plus стала первой кубинской вакциной против COVID-19, зарегистрированной на европейском пространстве», — отметили в ведомстве.
Как сообщила кубинская пресса со ссылкой на Министерство здравоохранения Кубы и IFV, в провинциях Сьенфуэгос и Артемиса принята стратегия комбинированной вакцинации групп риска против COVID-19 китайской вакциной Sinopharm и кубинской Soberana Plus. Населению в возрасте 19 лет и старше вводили две дозы китайской и затем — кубинскую вакцину, соблюдая интервал в 21 день между этими тремя прививками.