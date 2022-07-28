YouTube удалил канал лукашенковского пропагандиста Азаренка

YouTube удалил канал лукашенковского пропагандиста Азаренка3
- 28.07.2022, 18:23
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Ранее платформа ограничивала доступ ябатьки к его каналу.
Youtube полностью удалил канал лукашенковского пропагандиста Григория Азаренка.
Ранее платформа уже ограничила доступ Азаренка к его каналу — он получил предупреждение и не мог в течение некоторого времени загружать новые видео. По правилам сообщества, если канал получает три предупреждения за 90 дней — его удаляют без возможности восстановления.
В своих видео одиозный пропагандист допускал откровенные оскорбления в адрес европейских политиков, известных общественных активистов и журналистов.