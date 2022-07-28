Семейный подряд 28.07.2022, 20:25

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Как близкие родственники работали на Лукашенко и режим.

Большинство высокопоставленных белорусских чиновников предпочитает не держать все яйца в одной корзине: их родные работают совсем в других сферах. Но некоторые семьи демонстрировали (и демонстрируют) полную лояльность и веру в перспективы госслужбы, трудоустраиваясь в различные государственные ведомства и структуры. Впрочем, служебные романы между госслужащими или покровительство родителей, подыскивающих теплое местечко своим детям, тоже никто не отменял. «Зеркало» собрало для вас истории белорусских чиновников, чьи родственники тоже занимали высокие должности либо же работали под руководством своих близких.

Жена — соратница Лукашенко, второй муж — замглавы БТ, третий — представитель страны в ООН

Александр Мартыненко и Наталья Петкевич. Фото: kp.by

Выпускница юрфака БГУ 1994 года Наталья Петкевич свою карьеру начала в администрации Лукашенко, созданной сразу после первых выборов. В 2001-м она стала пресс-секретарем политика и лично курировала подготовку всех новостных сюжетов о нем. Именно тогда она познакомилась с Александром Мартыненко — ведущим «Панорамы» и главным редактором Агентства телевизионных новостей (АТН) на БТ. Но отношения были исключительно служебными. К тому же чиновница тогда была замужем за Владиславом Петкевичем — гендиректором «Национальных спортивных лотерей».

В 2004-м Наталья стала уже заместителем главы администрации Лукашенко. Два года спустя в стране прошли президентские выборы, закончившиеся многочисленными нарушениями и разгоном первой Плошчы. Петкевич включили в список белорусских чиновников, которым был запрещен въезд в страны Евросоюза. В свой санкционный список Петкевич (а также еще девять человек) включил и президент США Джордж Буш-младший. Этим указом для подсанкционных лиц блокируется собственность и право на собственность в США, счета и возможность финансовых операций. Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с этими людьми.

Но работе Петкевич это никак не помешало. В 2009-м она достигла карьерного пика: стала первым заместителем главы администрации Лукашенко. За год до этого развелась — и в том же 2009-м вышла замуж за Мартыненко, к тому времени бывшего заместителем главы Белтелерадиокомпании. Там он руководил АТН и курировал конкурс «ЕвроФест», занимавшийся национальным отбором на «Евровидение».

Наталья Петкевич.

Скромная и краткая по времени церемония прошла в Минском городском доме бракосочетаний на улице Коммунистической.

До этого паре удавалось скрывать свои отношения. Чиновники никогда не появлялись вместе на светских мероприятиях. Уже после свадьбы пошли слухи, что они посещали один и тот же престижный фитнес-клуб, где и завязался их роман. Но Александр опроверг эти слухи и заявил «Комсомольской правде», их роман «начался на работе».

В декабре 2010-го Петкевич уволили. Она еще три года была помощником Лукашенко, но это явно воспринималось как понижение. Отставка супруги срикошетила и по Мартыненко — в конце 2011-го его уволили с БТ «в связи с переходом на другую работу». Он — опять-таки с понижением — перешел на пост пресс-секретаря «Белагропромбанка», затем менее полугода был замом главного редактора в газете «СБ. Беларусь сегодня».

Петкевич в 2014-м окончательно ушла с госслужбы. Ходили слухи, что поводом для отставки стал разговор с Лукашенко пранкера Вована, представившегося сыном экс-президента Украины Виктора Януковича — с непроверенным собеседником политика якобы соединила Петкевич. После паузы, растянувшейся на год, она возглавила ООО «Шантер». Это название головной компании будущего туристического холдинга, который в середине десятых развивал бизнесмен Александр Шакутин, возглавлявший «Амкодор» и Белорусскую теннисную федерацию.

Наталья Петкевич и Валентин Рыбаков (рядом с ней). Фото: mfa.gov.by

В 2016-м Мартыненко вернулся — стал директором канала «Беларусь 24», который возглавляет до сих пор. Уже тогда ходили слухи, что он развелся с Петкевич. Оказалось, дыма без огня не бывает: в 2018-м стало известно о новом, третьем по счету браке бывшей белорусской «железной леди». Она вышла замуж за дипломата Валентина Рыбакова.

Долгое время последний был помощником Лукашенко (в те же годы, что и Петкевич), затем стал замминистра иностранных дел. Последние пять лет Рыбаков — представитель Беларуси в ООН. С его помощью Петкевич, находящаяся под санкциями, смогла побывать в США — дипломат может пригласить туда супругу не от имени США, а от ООН.

Отец — глава области, сын — начальник ГАИ

Константин Сумар. Фото: Медиа-Полесье

В девяностые годы в Минске проходило очередное селекторное совещание с Лукашенко, транслировавшееся по телевидению. В какой-то момент председатель Брестского облисполкома Владимир Заломай попытался оправдать отставание в уборке плохими погодными условиями. Лукашенко возмутился: «Заладил — дождь, дождь! Вы ведь просили дождя? Вот тебе дождь!»

«Так Господь Бог, вероятно, должен был бы осадить запутавшегося в просьбах смертного», — иронично комментировал эту реплику Александр Федута (в книге «Лукашенко. Политическая биография»). Константин Сумар, один из преемников Заломая, возглавлял область в 2000—2014 годах. Он вскоре и вовсе поставил Лукашенко выше Всевышнего. На селекторном совещании в 2004-м глава области начал традиционно жаловаться на засуху. Лукашенко прервал его: «Что ты мне жалуешься? Я ведь не Бог!». «Вы — чуть-чуть выше», — ответил чиновник.

Сумар по образованию был агрономом и в советское время сделал типичную карьеру аграрника: начинал инженером-гидромелиоратором в колхозе, дорос до главного агронома и председателя колхоза. В 1981-м его пригласили на работу в Лунинецкий совет народных депутатов. Распад СССР Сумар встретил на посту первого секретаря Брестского райкома коммунистической партии.

В независимой Беларуси его услуги оказались востребованными и премьер-министром Вячеславом Кебичем, и Александром Лукашенко. Сумар сменил несколько должностей (одна из них — министра по налогам и сборам), а затем возглавил область.

На этой должности он запомнился абсолютно лояльным чиновником. «А за программу возрождения села, я считаю, Лукашенко надо поставить памятник при жизни», — заявил в 2010-м журналистам Сумар. Три года спустя в Брест привезли выставку Никаса Сафронова, специализировавшегося на портретах знаменитостей. В числе экспонатов был и портрет Лукашенко. Сумар присутствовал на открытии, и сразу после этого картина исчезла. Как оказалось, по команде главы области его помощник отправился в Минск и передал ее Лукашенко как подарок.

Андрей Сумар

В 2012-м непосредственным подчиненным руководителя Брестского облисполкома стал его собственный сын — 38-летний полковник милиции Андрей Сумар занял должность начальника областной ГАИ. До этого он возглавлял Каменецкий РОВД, ранее работал в уголовном розыске.

Как отмечал «Виртуальный Брест», Сумар-младший запомнился активной поддержкой велосипедистов и велопробегов, борьбой с «бесправниками». С его приходом стали исчезать «лишние» пешеходные переходы, а те, которые остались, — оборудоваться искусственными неровностями.

Но на своей должности он пробыл лишь чуть более трех лет. В 2014-м отправили в отставку Сумара-старшего, в следующем году на пенсию по выслуге лет ушел и его сын. Ходили слухи, что он мог возглавить Гродненское УВД, но, скорее всего, милиционер отказался — и исчез из публичного пространства.

Дети министров — в МИДе и институте при Минэкономики

Александр Червяков

История Сумара — далеко не последний классический конфликт интересов. В январе 2020 года министром экономики стал Александр Червяков. Он начинал карьеру как инженер совхоза-комбината, но затем ушел в науку, стал преподавателем Сельхозакадемии. За 16 лет защитил кандидатскую диссертацию, стал автором и соавтором семи монографий, учебных и справочных пособий, а также четырех изобретений. В 2010-м Червяков перебрался в Минск и возглавил научно-исследовательский экономический институт при Минэкономики. В январе 2017 года его назначили замминистра экономики, спустя полтора года — первым замом.

В том же 2017-м его дочь Евгения Червякова засветилась как соискатель отдела планирования и регулирования развития сельского и лесного хозяйств этого же института. Впрочем, упоминание об этом единственное, поэтому за прошедшее время она могла поменять сферу деятельности — или же выйти замуж и сменить фамилию.

Виталий Макей

Еще один пример работы сына под руководством отца оказался более продолжительным. В 2012-м МИД возглавил Владимир Макей, до этого бывший руководителем администрации Лукашенко. Именно в этой сфере делал карьеру его старший сын от первого брака Виталий. Он работал первым секретарем посольства Беларуси в Австрии. До 2017-го — советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН. Затем вернулся в страну и занял должность начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии МИД.

В сентябре 2020 года он уволился из ведомства, но не стал комментировать свое решение. Впрочем, о возможных причинах легко догадаться: в стране шли массовые протесты несогласных с результатами выборов.

В марте 2021-го МИД Беларуси посмеялся над США из-за поздравления, которое посольство этой страны направило белорусам по случаю Дня Воли. Минск, в частности, предложил совместно управлять Аляской и помочь американскому послу проголосовать на выборах.

«Работая ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси, всегда гордился, что принадлежу к сообществу профессионалов. Множество раз убеждался в том, что интеллект, образованность, культура и эрудированность наших дипломатов — это не клише, а реальные качества людей, работающих на благо страны. Тем более печально наблюдать ряд публичных заявлений МИДа за последнее время, включая и нынешний комментарий», — прокомментировал это предложение Виталий Макей в LinkedIn. По мнению бывшего сотрудника МИД, нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль, а только подчеркнет посредственность.

Жена — пресс-секретарь Лукашенко, муж — глава БТ

Наталья Кирсанова собиралась стать актрисой. Окончила Академию искусств, работала в Музыкальном театре, но карьера не задалась. В 2006-м она стала телеведущей в Белтелерадиокомпании. Сначала вела передачи «Навіны рэгіёна» и «Деловая жизнь», а затем — «Панораму» и «Главный эфир».

Именно во время стажировки на «Деловых новостях» Наталья познакомилась с будущим мужем Иваном Эйсмонтом. Экс-милиционер, он пришел работать на телевидение раньше нее (а еще раньше там оказалась сестра Эйсмонта Анна). В 2010-м они поженились. Позднее Иван стал заместителем директора АТН.

В 2014-м карьера Натальи резко пошла вверх. Лукашенко впервые за десять лет решил взять себе пресс-секретаря (должность оставалась вакантной после повышения Натальи Петкевич). Выбор пал на Эйсмонт. Вскоре она стала появляться на важных мероприятиях в окружении семьи своего непосредственного руководителя.

А в 2017-м за ней официально закрепили право привлекать для выполнения поручений Лукашенко госорганы и организации. Кажется, Эйсмонт стала для Лукашенко и одним из главных источников информации о том, что происходит за пределами резиденции политика. Об этом же говорил и один из источников «Медузы». По его словам, Наталья Кочанова и Эйсмонт «оторвали Лукашенко от реальности, а он и сам особо не сопротивлялся, лишь изредка его политическая чуйка заставляла делать правильные шаги». Именно Наталья стала автором широко разошедшейся фразы «Диктатура — это наш бренд».

Иван Эйсмонт

Пресс-секретарь Лукашенко стала локомотивом семейной карьеры. Ее муж сначала стал замглавы, а затем — в 2018-м — и председателем Белтелерадиокомпании.

Оба супруга находятся под санкциями. Ивана включили в черный список Евросоюза за нарушения прав человека. Наталью — за координацию деятельности Лукашенко в медиа.

Семья Эйсмонтов засветилась и в одном из самых трагических событий новейшей белорусской истории — гибели Романа Бондаренко. Инициатива бывших силовиков BYPOL получила биллинг мобильных телефонов некоторых людей, которые были в районе «Площади перемен» во время гибели парня. В этом списке были и телефоны Натальи, и сестры Ивана Эйсмонта Анны.

Была также опубликована запись, голоса собеседников на которой, очень напоминали речь Дмитрия Баскова (экс-главы федерации хоккея) и Натальи Эйсмонт. В беседе они договорились о поездке на «охоту на ленты». Tut.by заказал фоноскопическую экспертизу — она показала, что в разговоре действительно участвовали Басков и Эйсмонт. Именно тогда появился мем про «Массандру» — о двух ящиках вина «от российского посла» пресс-секретарь Лукашенко упомянула в этом же разговоре.

Тесть — соратник Лукашенко и литератор, зять — министр

Александр Радьков

Александр Радьков появился на политическом горизонте в 2003-м. Тогда ректора Могилевского госуниверситета назначили министром образования. При нем историю и географию Беларуси разрешили преподавать на любом из государственных языков по желанию родителей. По факту эти предметы стали повсеместно преподаваться по-русски.

Дочь политика, Юлия, тогда работала ведущей на канале СТВ. В том же здании находилась дирекция телеканала «РТР-Беларусь», которую возглавлял Владимир Перцов. Со временем девушка стала замечать, что коллега специально караулит ее после каждого выпуска новостей, чтобы сделать комплименты. Так и начался их роман, который закончился браком.

Министр информации Владимир Перцов (слева) и замглавы администрации Лукашенко Игорь Луцкий

Радьков тем временем пошел на повышение. На выборах 2010 года (прошли с многочисленными нарушениями, закончились массовыми репрессиями и задержанием почти всех кандидатов в президенты) он возглавлял избирательный штаб Лукашенко. Следующие четыре года был первым заместителем главы его администрации, затем помощником (2014−2015). Следующие три года Радьков продолжал возглавлять объединение «Белая Русь». Написал мемуары «Дискретный подход к наблюдению жизни», за которую получил Национальную премию по литературе. Недавно чиновника приняли в государственный Союз писателей Беларуси.

Вслед за тестем и карьера Перцова пошла резко вверх. После повышения Радькова он стал директором представительства телеканала «Мир» в Беларуси. В 2021-м — министром информации. При нем в стране закрываются независимые СМИ, а журналисты получают сроки за свою работу.

Юлия Перцова продолжает работать на телевидении. На телеканале «Беларусь 1» она ведет выпуски новостей, передачу «Кулинарная дипломатия» и детский проект «Я знаю!». По ее словам, после назначения мужа министром она «стала больше слушать и меньше говорить».

Муж — в ГУБОПиК, жена — в Мингорисполкоме

Ольга Чемоданова

В белорусском силовом блоке на слуху, как минимум, три известные семьи. Первая из них — Чемодановы. Ольга начинала карьеру участковым инспектором в Боровлянском отделе милиции УВД Минского райисполкома, затем 12 лет возглавляла в этой же структуре Инспекцию по делам несовершеннолетних.

Чемоданова понадобилась наверху в конце 2018-го. Тогда на пенсию отправили пресс-секретаря МВД Георгия Евчара. Незадолго до этого на сайте МВД появился ролик, в котором задержанный милицией 16-летний подросток извинялся перед скульптурой столичного городового за нанесенную ей пощечину. Погоню за парнем устроил милицейский патруль, что вызвало настоящий скандал: в соцсетях многие граждане оставляли язвительные комментарии по поводу «спецоперации» силовиков. В итоге подполковник Ольга Чемоданова заняла место Евчара.

Год спустя повышение получил и ее муж. В декабре 2019-го в отставку ушел начальник 2-го управления ГУБОПиК Владимир Тихиня. Через месяц его задержали, он проходил по «сахарному делу»: по версии следствия сообщал директорам заводов о проводимых в отношении них розыскных мероприятиях, давал советы по конспирации, учил зачищать следы, гарантировал им прекращение проверок и за это получал незаконное денежное вознаграждение. Правда, в августе 2020 года Тихиня вышел на свободу. На суде по «сахарному делу» его не было.

Место Тихини занял его заместитель Денис Чемоданов. Ранее он редко фигурировал в прессе: лишь комментировал работу правоохранителей по делу о пресечении нелегального канала поставки сигарет, ряда заказных убийств. Чемоданов возглавляет это управление до сих пор. Он включен в санкционные списки стран Балтии, США и Канады.

Что касается Ольги Чемодановой, то она создала в Telegram канал МВД и первоначально оперативно размещала там информацию о работе милиции. Но после выборов ситуация кардинально изменилась. Чемоданова полностью игнорировала сообщения о многочисленных эпизодах возможного превышения полномочий самими милиционерами. Информацию о насилии над задержанными пресс-секретарь МВД чаще всего называла «фейками»

Очень скоро риторика телеграм-канала МВД сменилась с официально-нейтральной на достаточно агрессивную, в текстах релизов появились выражения вроде «канал-фейкомет», «интернет-герой», заголовки в стиле «В Гродно мужчину избили неизвестные, а сказал, что ОМОН. Такую фантазию, да в правильное русло!» и так далее.

В октябре 2021 года в сети появился слив аудиозаписи, на которой, как утверждают опубликовавшие его телеграм-каналы, зафиксирован разговор замначальника ГУВД Мингорисполкома Игоря Подвойского и первого замначальника УВД Миноблисполкома Виталия Козлова. На записи человек, голос которого похож на голос Подвойского, упоминает некую «Чемоданиху» в связке с нецензурным выражением, а затем рассказывает историю о служебном конфликте, спровоцированном, по его мнению, названным человеком, в отношении которого еще несколько раз употребляет оскорбительные фразы.

Вскоре после этой публикации Чемоданова ушла из органов. Теперь она работает начальником главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома. Она, как и ее супруг, находится под санкциями.

Братья во власти

Иван Тертель

Еще две семьи связаны с крупными силовыми ведомствами. С сентября 2020-го КГБ возглавляет Иван Тертель. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, служил в оперативном отделе пограничных войск. В конце нулевых стал замглавы КГБ и первый раз попал в санкционный список ЕС — после силового разгона акций протеста в день президентских выборов 2010 года. Менее трех месяцев возглавлял Комитет государственного контроля — и успел инициировать уголовное дело против Виктора Бабарико. Также после выборов 2020 года ездил в Новополоцк, чтобы успокоить бастующих рабочих, но его встретили криками «Позор». Теперь он второй раз находится под санкциями.

Юрий Тертель

Брат Ивана, Юрий Тертель, раньше командовал Отдельной службой активных мероприятий (ОСАМ) — пограничным спецназом. Теперь возглавляет Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира.

Среди белорусских силовиков одним из наиболее одиозных является генеральный прокурор Андрей Швед, назначенный на эту должность в сентябре 2020-го. Его дважды включали в санкционные списки (как и Тертеля), а сейчас подчиненное ему ведомство проявляет наибольшую инициативу в расследований дел о геноциде во время Второй мировой войны.

Семья Шведов

«Как рассказали журналистам его бывшие коллеги, Швед „слыл человеком справедливым“. В то время он даже пытался активно участвовать в расследованиях об исчезновении политических оппонентов Лукашенко», — отмечали авторы Белорусского расследовательского центра. В 2006-м Швед перешел на работу в Совет безопасности. «После этого с ним произошла разительная трансформация», — утверждали собеседники БРЦ.

В 2010 году ретивого чиновника назначили заместителем генпрокурора Беларуси. Он руководил следствием по делу о взрыве в минском метро. Суд вынес решение о расстреле двух человек (Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова), вина которых, по мнению правозащитников, не была доказана.

В это же время в Минск переехал младший брат прокурора, Олег Швед. С начала нулевых и до 2009 года он работал в Петриковской больнице, затем в местном отделении БРСМ, после — в местном исполкоме. В Минске же нашел работу в Министерстве сельского хозяйства. В 2011-м стал гендиректором госпредприятия «Сервисный центр» (теперь «Медтехноцентр») — «расследователи» подозревали его в коррупционных схемах.

Сестра Шведов, Анжела Раемская, работает заместителем председателя Логойского райисполкома. Олег взял на работу ее сына (своего племянника) Евгения Раемского и дал ему должность начальника отдела. За первый год тот заработал только 13 тысяч долларов, но уже в следующем году купил собственную квартиру в Минске за 80 тысяч.

Одной строкой

Александра Герасименя и Анатолий Тозик

Эти примеры — далеко не единственные. Вспомним некоторые другие одной строкой. Владимир Колтович в прошлом возглавлял МАРТ, теперь является заместителем руководителя Аппарата Совета министров. Его брат Андрей Колтович — главный специалист управления надзора и профилактики МЧС Беларуси.

Долгие годы одним из самых высокопоставленных белорусских чиновников был Анатолий Тозик. Выпускник БГУ, он защитил кандидатскую диссертацию по истории, а затем перешел на работу в КГБ, уволился в запас в звании генерал-майора. В разные годы был заместителем госсекретаря Совета Безопасности, председателем Комитета госконтроля, послом Беларуси в Китае, вице-премьером. Теперь — директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ. В прошлом году по его инициативе вышел уникальный «Кітайска-беларускі, беларуска-кітайскі слоўнік». Брат Анатолия — Виктор Тозик — долгие годы работает заместителем директора Минсктранса.

Сын первого вице-премьера Николая Снопкова — Илья Снопков — работает главным специалистом отдела закупок отдела маркетинга и договорной работы в Республиканском центре тылового обеспечения МЧС. Он отвечает за государственные закупки.

Ярослав Ковальчук — сын министра спорта и туризма Сергея Ковальчука — служит третьим секретарем посольства Беларуси в Испании.

В правоохранительной системе работают и родственники Олега Шандаровича — первого заместителя председателя Следственного комитета. Его сестра Елена Шумейко — старший помощник прокурора по правовому обеспечению, информации и общественным связям прокуратуры Могилевской области.

Министерство энергетики возглавляет Виктор Каранкевич. Его родной брат Антон — директор Бобруйских электрических сетей.

Владислав Андрейченко.

С 2008 года бессменным председателем Палаты представителей Нацсобрания является Владимир Андрейченко. В советское время он сделал партийную карьеру, был первым секретарем Верхнедвинского райкома компартии Беларуси.

С прошлого года генеральным директором СООО «Мобильные ТелеСистемы» назначен его сын Владислав Андрейченко. Ранее он работал директором областного филиала МТС в Витебске. В 2013 году Андрейченко-младший признавался «Человеком года Витебщины» за «эффективное управление предприятием». Собственником 51% акций белорусской компании МТС является государство, 49% принадлежит российской компании МТС.

Виктор Лукашенко

Пример чиновникам подает сам Лукашенко. Его старший сын Виктор после окончания факультета международных отношений БГУ начал работать третьим секретарем в отделе Западной Европы белорусского МИДа, а в 2001 году стал советником в том же отделе. В 2003 году он возглавил отдел внешнеэкономических связей «НИИ средств автоматизации», а уже через два года стал помощником Лукашенко по национальной безопасности. В подчинении у своего отца Виктор находился до 2021 года. Теперь он возглавляет Национальный олимпийский комитет, а до этого был первым вице-президентом этой организации, которой почти 24 года руководил его отец.

Дмитрий Лукашенко

Средний сын Лукашенко, Дмитрий, как и брат, окончил факультет международных отношений БГУ. В 2005 году он стал председателем объединения «Президентский спортивный клуб», эту должность занимает до сих пор. Согласно информации на сайте, эта организация начисляет стипендии спортсменам и тренерам и устраивает спортивные мероприятия по всей Беларуси.

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