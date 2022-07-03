Олег Белоколос: Полк Калиновского стал политической угрозой для Лукашенко 12 3.07.2022, 9:19

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Сегодня в Украине решается судьба белорусского режима.

Что стоит за разговорами Путина и Лукашенко о ядерном оружии? Как Украине успешно отвечать на угрозы со стороны белорусского диктатора?

Поможет ли Украина Беларуси на пути евроинтеграции?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экспертом по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом.

— Как вы считаете, могут ли на территории Беларуси появится ядерные боеголовки?

— Это больше пропагандистское заявление Лукашенко. С точки зрения вменяемого, нормального мира — это будет нарушением международного права и режима нераспространения ядерного оружия. После того, что натворила Россия, нарушить еще одно правило Кремлю ничего не стоит. Все, что можно было нарушить, они уже нарушили. Не удивлюсь, если в какой-то момент Лукашенко попросит химическое или бактериологическое оружие. Это из разряда таких заявлений, которые ничего не меняют в реальной ситуации на сегодня.

— В каком виде ядерное оружие могло бы появится в Беларуси?

— Конечно, оно находилось бы под контролем Москвы. Нет никаких сомнений. Это не тот вариант, когда кому-то могут что-то позволить. Это оружие контролировали бы российские офицеры, а кнопка была бы у безумца в Кремле. Вряд ли он это доверил бы своему другу.

— Возможен ли ядерный удар с территории Беларуси по странам Запада или Украине?

— И Путин, и Лукашенко утратили способность адекватного восприятия окружающего мира и своих стран. Поэтому они несут вещи, которые трудно оценить с точки зрения здравого смысла. Подобные заявления связаны с тем, что в мире, который реально воспринимает ситуацию, происходят вещи абсолютно негативные для режимов России и Беларуси.

Прежде всего — это вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Меняется баланс сил на северо-восточном фланге Альянса.

Со стороны диктаторов — это попытка изобразить хорошую мину при плохой игре, очередная бравада, бахвальство. Как в цирке, когда два клоуна пытаются рассмешить публику, а со стороны кажется, что они только пугают. Это просто диалог двух невменяемых людей, неизвестно, что им взбредет в голову. Но пока они находятся у власти, к сожалению, есть люди, которые готовы бездумно выполнять их указания. Здесь возможны любые варианты.

— Владимир Зеленский недавно обратился к белорусам, заявив, что их втягивают в войну России против Украины. Это смена тактики коммуникации? Ведь президент Украины обращался напрямую к белорусам.

— Официальных отношений с Минском нет уже давно. Никто здесь не воспринимает Лукашенко как самостоятельного игрока, все прекрасно понимают, что он на подтанцовке у хозяина Кремля. Сейчас идет война реальная и информационная. Думаю, это один из элементов информационного воздействия, прежде всего — на белорусских военнослужащих. Чтобы они посмотрели, как в Украине перемолотили россиян, и не доставляли горя своим близким.

Белорусские военные могут потерять здесь жизнь, руку, ногу. Поэтому им надо думать, прежде чем брать оружие в руки и вторгаться на территорию Украины. Конечно, это обращение надо было сделать раньше.

— Во многом Украина лишь реагирует на заявления белорусского режима, его агрессивные действия, а теперь и вовсе готовится к отражению возможного удара с территории Беларуси. Видите ли вы возможность перехватить инициативу, чтобы в роли «отстающего» уже был Лукашенко?

— Сегодня наша страна находится в непростой ситуации, мы всеми силами пытаемся сдержать агрессию. На данный момент для нас больший приоритет составляет ситуация на востоке. Украина действует в тесной координации с друзьями. Если раньше санкции были только в отношении России, то сейчас они распространились и на Беларусь. И многие компании в своих пресс-релизах указывают, что они покидают не только Россию, но и Беларусь. Эти две страны сейчас рассматриваются как единый и целостный организм.

— Режим Лукашенко очень нервно реагирует на белорусских добровольцев, которые воюют в Украине. Как можно более эффективно использовать полк Калиновского, чтобы нанести максимальный урон белорусскому режиму?

— Само существование этого полка является идеологической и политической угрозой для режима Лукашенко. Поэтому не случайно чувствуется эта злость в отношении тех ребят, которые помогают нам ценой своей крови, своих жизней. Огромное им спасибо, честь и хвала. Они помогают отстаивать нам нашу независимость.

Очевидно, многие из них понимают, что сражаясь за Украину, они сражаются за освобождение Беларуси от этого режима. Если мы здесь серьезно дадим по шапке Кремлю, то не исключено, что начнет разваливаться белорусский режим, который и так уже очень сильно стонет под санкциями.

— Украина получила статус кандидата в ЕС. У вас есть прекрасные друзья, которые поддерживают вас на этом пути — Польша, страны Балтии. Может ли Украина стать в будущем такой страной для Беларуси, когда Минск встанет на путь евроинтеграции?

— Я уже говорил, что этот блок демократических стран — Украина, Польша, страны Балтии и Беларусь — в будущем, в тесной кооперации, в тесном взаимодействии с соседними странами, может стать мощнейшим блоком не только в Европе. Мы пока сами находимся на этом непростом пути в Европу. Есть еще определенные рудименты советских времен и некоторые новые элементы, которые мешают нам развиваться на этом пути. Но мы сделаем все возможное, чтобы помочь Беларуси.

Мы видим Беларусь такой страной, без которой нормальное развитие Восточной Европы вряд ли возможно, даже с точки зрения обычной географии, не говоря уже про другие аспекты. А Россия — совершенно другая история. Это не Европа, и всем понятно, что с ней будет другой разговор.