Ученые создали акустический левитатор 2 3.07.2022, 11:09

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Он бесконтактно заставляет предметы двигаться.

Бразильские и британские ученые создали систему акустической левитации LeviPrint. Она генерирует поля, которые «ловят» капли и маленькие предметы и позволяют управлять ими в пространстве, пишет EurekAlert.

По словам разработчиков, LeviPrint — полнофункциональная система для бесконтактного изготовления трехмерных объектов.

Она упростит процесс 3D-печати благодаря встроенному дозатору клея и тому, что элементы не загрязняются, так как не соприкасаются с поверхностями. Кроме того, акустические поля могут проходить сквозь ткань, сетки и другие материалы.

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