В Хургаде при нападении акулы погибла еще одна туристка

В Хургаде при нападении акулы погибла еще одна туристка8
- 3.07.2022, 15:16
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Оба случая произошли на курорте Сахл Хашиш.
В результате нападения акулы в курортном городе Хургада погибла еще одна туристка. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Египта на своей странице в Facebook.
Обстоятельства второго инцидента не сообщаются. Известно, что оба нападения произошли на курорте Сахл Хашиш, который находится в 18 км от международного аэропорта Хургада.
Министерство окружающей среды выразило соболезнования семьям погибших и пообещало провести детальное расследование.
Губернатор провинции Красное Море отдал указание запретить любую активность в море в районе происшествия.
Напомним, 1 июля в Хургаде умерла 68-летняя туристка из Австрии, которая получила травмы во время нападения акулы. Хищник атаковал женщину, когда та плавала недалеко от буйков с маской, дыхательной трубкой и ластами. Акула откусила женщине руку и ногу. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.