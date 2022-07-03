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В Киеве хотят запретить брать в аренду и приватизировать коммунальную собственность гражданам Беларуси

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  • 3.07.2022, 18:02
  • 4,316
В Киеве хотят запретить брать в аренду и приватизировать коммунальную собственность гражданам Беларуси

Запрет касается и граждан России.

Депутаты Киевского городского совета предлагают ввести запрет на аренду и приватизацию коммунальной собственности столицы Украины для граждан Беларуси и России, а также для юрлиц, связанных с этими странами. Об этом говорится на сайте совета.

Законопроект подразумевает мораторий на отвод, заключение договоров аренды земельных участков, аренду и приватизацию нежилых помещений, целостных имущественных комплексов коммунальной собственности Киева.

Документ уже внесли в горсовет. Его автор депутат Алина Михайлова рассказала, что введение моратория обусловлено полномасштабной вооруженной агрессией России и «ее пособника Беларуси» против Украины, а также временной оккупацией части территорий страны.

— Этот проект решение разработан с целью защиты неотделимого суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности. Важно противодействовать внутреннему влиянию потенциальной российской агентуры и приостановить все партнерские отношения с физическими и юридическими лицами, которые поддерживают врага или умалчивают информацию о военных преступлениях России на территории Украины ради собственной выгоды, — говорится в пояснении к предложению.

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