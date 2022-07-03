Новую Боровую, Уручье и Зеленый луг в Минске затопило 3 3.07.2022, 21:10

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Стихия в столице разыгралась не на шутку.

А ведь синоптики предупреждали. Вчера, когда все изнывали от жары и прятались в тенечке, метеорологи писали, что уже 3 июля нас ждет настоящий разгул стихии. Уровень опасности — оранжевый. Все из-за температуры и гроз. Сбылось: температуру мы уже оценили, настало время дождя, грома и молний. Причем, судя по всему, погода решила оторваться и оторвать все, что плохо держится, пишет onliner.by.

«Местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с», — это нам практически гарантировали. И вот, началось. Одни из первых сдались леса на доме в «Новой Боровой».

Но это, похоже, только начало. Так выглядит одна из улиц все в той же «Новой Боровой». Или Венеции — тут уже можно поспорить. «Улицу Авиационную залило, не выехать ни в одну сторону».

А вот еще одно видео оттуда же. Настоящее море Геродота.

«Минсктранс» также сообщает о временном прекращении движения общественного транспорта из-за подтопления на следующих улицах: Калиновского, Кнорина, Карбышева, Седых, Кедышко, Всехсвятская.

Читатели подтверждают слова транспортников. Вот так, например, сейчас выглядит перекресток Калиновского — Кедышко.

«Седых, 16 временно затопило, так что лучше ищите объезд», — советует минчанин и прилагает фотки, на которых видно, как автомобилисты борются за сушу.

Зеленый Луг после такого полива будет еще зеленее. Больше всего досталось улицам Седых и Кольцова.

А это один из дворов на улице Широкой. Не иначе как скрытая горная река протекает.

Последствия ливня около ТЦ Expobel. Пересечение Мирошниченко и МКАД.

«Логойский тракт стоит. Трамваи стоят, автобусы стоят, ГАИ перенаправляет транспорт через Широкую в объезд. Вода прибывает через ливневки», — координирует на месте читатель.

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