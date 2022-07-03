Умер режиссер Питер Брук 3.07.2022, 21:49

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Он считается одним из ведущих представителей авангарда в сценическом искусстве прошлого века.

Британский театральный и кинорежиссер Питер Брук умер 2 июля в Париже в возрасте 97 лет, сообщает Le Monde.

Питер Брук считается одним из ведущих представителей авангарда в сценическом искусстве прошлого века. Одной из первых громких театральных работ Питера Брука стал спектакль «Ромео и Джульетта» 1947 года в Королевском Шекспировском театре. В нем режиссер воплотил концепцию «пустого пространства», убрав большинство декораций со сцены за полчаса до премьеры.

В СССР ставили его спектакли «Гамлет», «Король Лир» и «Вишневый сад». Кроме того, Международный театральный фестиваль имени Чехова в разные годы представил в Москве три спектакля Брука — «О дивные дни», «Сизве Банзи умер» и «Великий инквизитор».

Среди наиболее известных фильмов Питера Брука «Повелитель мух» и «7 дней. 7 ночей (Модерато кантабиле)», номинировавшиеся на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, а также «Махабхарата», «Трагедия Гамлета», «Встречи с замечательными людьми».

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