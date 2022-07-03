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В Москва-Сити загорелся небоскреб

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  • 3.07.2022, 22:09
  • 7,434
В Москва-Сити загорелся небоскреб

Видеофакт.

В деловом центре Москва-Сити загорелась крыша одного из небоскребов. На кадрах видео, появившихся в соцсетях, густой черный дым поднимается от одного из небоскребов Capital Towers.

Строительство жилого комплекса из трех небоскребов началось в 2017 году и заканчивается в 2022 году. Высота каждого здания составляет 295 метров. Количество этажей в зданиях от 66 до 70. Объект еще находится на стадии строительства, в башнях никто не проживает.

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