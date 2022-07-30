Власти скрывают серьезные проблемы у «Беларуськалия» 1 30.07.2022, 8:41

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Экономист посчитал, сколько денег недополучит госбюджет.

Руководство Беларуси уверяет, что с экспортом калийных удобрений все будет в порядке. Данные по отрасли засекречивают, но обрывочная информация заставляет сильно сомневаться в утверждениях чиновников, пишет «Салiдарнасць».

С каким проблемами по продаже калийных удобрений столкнулась Беларусь?

Еще в 2021 году Евросоюз ввел санкции против белорусский калийных удобрений, но лишь частично. Норвежская компания Yara, закупавшая 10-15% продукции «Беларуськалия» для продажи в других точках планеты, отказалась от сотрудничества с Беларусью под натиском общественного мнения только в начале этого года.

Но настоящей катастрофой стал последовавший затем отказ Литвы от транзита белорусских калийных удобрений: через порт в Клайпеде шел почти весь экспорт. Выяснилось, что у властей, шедших на обострение в отношениях с соседями (достаточно вспомнить искусственно созданный миграционный кризис), нет плана «Б». Украинские власти помогать через порт в Одессе отказались, российские порты не имели свободных мощностей.

После начала войны Евросоюз подчеркнул свою позицию, запретив транзит калийных удобрений из Беларуси, а Минфин США внес «Белорусскую калийную компанию» в санкционный список.

Что говорят Лукашенко и Головченко?

Если коротко, то уверяют, что «все в порядке». Премьер-министр 3 июня заявил:

– Наши калийные потоки также активно переориентируются на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР. Поэтому сейчас происходит естественная диверсификация экспорта.

Лукашенко 17 июня заверил:

– Может быть, мы в этом году меньше продадим калийных удобрений по объему, но цены взлетели. То есть мы обеспечим зарплаты, свой коллектив, и налоги они будут платить нормально. То есть в деньгах мы ничего не проиграем.

Что известно о проблемах экспорта калийных удобрений?

В марте, после новых санкций ЕС и США, Лукашенко подписал секретный указ об экспорте калийных удобрений, в котором два пункта оказались «для служебного пользования». Затем он назначил бывшего главу «Белспецвнештехники» Алексея Скрагу гендиректором ОАО «Белорусская калийная компания», напутствовав его словами, в которых увидели желание обойти санкции:

– Неважно, какой товар продавать – калий, технику, вооружение… Хотя я вам скажу, что сейчас работа на калийном рынке у вас будет сродни торговле оружием и другой специальной техникой. Все должно быть тихо, спокойно.

С тех пор данные по экспорту скрываются. Но по обрывочной информации можно сделать вывод о его громадном падении. Основными импортерами белорусских калийных удобрений были Бразилия, Индия и Китай. Что известно о торговле с ними?

В апреле портал Globo G1 сообщил про ситуацию с белорусскими удобрениями в Бразилии. В мае посол Беларуси в Бразилии Сергей Лукашевич газете Correio Braziliense сказал, что стороны пытаются возобновить поставки.

В феврале Bloomberg сообщил, что Индия не хочет подписывать калийный контракт с Беларусью, пока последняя не покажет всю логистику поставок и не уточнит, какие порты будет использовать для реализации доставки удобрений. После о заключении соглашения не сообщалось.

В июле посол Беларуси в Китае Юрий Сенько сообщил, что в белорусском экспорте в КНР снижена сырьевая группа, калийные удобрения на сегодняшний день составляют 35%, продовольственная группа и иные товары – порядка 65%. Он не уточнил за какой период были сделаны подсчеты и экспортировались ли удобрения в Китай после февраля.

Ранее продукция «Беларуськалия» была основной статьей экспорта в КНР.

Как помогает и не помогает Россия?

После перекрытия транзита Литвой белорусские власти бросились к руководству России с просьбой помочь с экспортом. Возникла идея строительства белорусского порта под Санкт-Петербургом, но оно займет в лучшем случае несколько лет и будет стоить минимум несколько сотен миллионов долларов – где попытаются найти на это деньги пока не сообщается.

Месяц назад телеканал ОНТ сообщил, что «Беларуськалий» начал отгружать калийные удобрения через российские порты. В сюжете отмечалось: «Гигант отечественной промышленности заключил контракт на перевалку 2 млн тонн калия до конца следующего года».

Напомним, до санкций «Беларуськалий» экспортировал 11-12 тонн ежегодно.

Также газета «Коммерсантъ» писала, что при экспорте хлоркалия через российские порты «Беларуськалий» продает свою продукцию со скидкой 30-50% от сложившихся на мировом рынке цен.

Тем временем конкуренты занимают позиции белорусской компании на мировом рынке – в том числе Россия. Вводя санкции на перевозки российских товаров, Евросоюз сделал исключение для удобрений. А США выпустили лицензию, которая снимает ограничения на все операции с российскими удобрениями. Как пишут СМИ, это могло произойти в ответ на согласие РФ допустить экспорт украинского зерна.

В конце июня Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро заверил его, что Москва «привержена выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям».

Сколько недополучит бюджет из-за проблем с экспортом калийных удобрений?

На фоне проблем с экспортом «Беларуськалий» существенно сократил добычу и занялся ремонтом на рудниках. Но как это скажется на пополнении бюджета? На этот вопрос «Салідарнасці» ответил старший научный сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук.

– В «хорошие» времена (2018-2020 гг.) напрямую «Беларуськалий» уплачивал в бюджет около $1 миллиарда, – рассказал эксперт. – Главной составляющей этой суммы была вывозная пошлина на калийные удобрения (около $700 млн), доходы от которой зачислялись в республиканский бюджет.

Кроме того, существенными были платежи по налогу на прибыль (около $100 млн), которые зачислялись в основном в бюджет Минской области. Оставшаяся часть приходилась на прочие налоги (примерно поровну перечислявшиеся в республиканский и местный бюджеты) и отчисления в фонд Нацразвития.

По 2021 году практически все данные засекречены, но, вероятно, они не радикально отличаются от приведенных выше.

Указанные суммы в «хорошие» годы были эквивалентны примерно 1,7% от ВВП, при доходах консолидированного бюджета (сумма республиканского и местных бюджетов) около 30% от ВВП. То есть лишь напрямую «Беларуськалий» обеспечивал около 5,7% всех доходов консолидированного бюджета.

С учетом вторичных эффектов – платежи работников по подоходному налогу, контрагентов по сделкам, порождаемых бизнес-активностью «Беларуськалия» и т.п. – уместно будет утверждать, что «Беларуськалий» был причастен к уплате в консолидированный бюджет не менее 2,5% от ВВП или 8,3% от суммарных доходов консолидированного бюджета.

Отдельно еще также стоит упомянуть важную роль «Беларуськалия» в качестве плательщика в ФСЗН за счет повышенного (относительно среднего по стране) уровня зарплат. По грубым прикидкам его отчисления составляли в «хорошие» времена около 2% валовых доходов фонда.

Сегодня в связи с проблемами «Беларуськалия» на фоне санкций весь этот вклад компании в бюджет и ФСЗН стоит на кону. Да, полностью он не обнулится. Но снизится он может очень существенно.

В какой мере – это напрямую зависит от его объемов его производства, экспорта, прибыли. Но данные об этом сегодня засекречены, что порождает много разных слухов, но пока без каких-либо надежных свидетельств и подтверждений.

Уверенным сегодня можно быть лишь в том, что фискальный вклад «Беларуськалия» значительно снизился. Но каков порядок этого снижения, привело ли это уже к серьезным перебоям в бюджете – такого понимания из-за сокрытия статистики нет.

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