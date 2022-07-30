В Энергодаре взлетела в воздух военная техника РФ 30.07.2022, 12:00

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Стали известны новые детали ночных взрывов.

В оккупированном Энергодаре в ночь на 30 июля взлетели в воздух три единицы военной техники РФ. Она была размещена оккупантами прямо перед гостиницей "ВП ЗАЕС", преграждая въезд.

Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, у гостиницы раздалось несколько взрывов, после чего вспыхнул пожар. Его гасили с привлечением специальной спасательной техники.

Предварительно, среди гражданских пострадавших нет. Однако в близлежащих домах выбило окна.

Орлов отметил, что вокруг "ночной истории" возникло много домыслов и уже к утру она обросла "разными, кое-где фантазийными подробностями".

"Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного "фейерверка", – призвал мэр Энергодара.

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