В Энергодаре взлетела в воздух военная техника РФ
- 30.07.2022, 12:00
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Стали известны новые детали ночных взрывов.
В оккупированном Энергодаре в ночь на 30 июля взлетели в воздух три единицы военной техники РФ. Она была размещена оккупантами прямо перед гостиницей "ВП ЗАЕС", преграждая въезд.
Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, у гостиницы раздалось несколько взрывов, после чего вспыхнул пожар. Его гасили с привлечением специальной спасательной техники.
Предварительно, среди гражданских пострадавших нет. Однако в близлежащих домах выбило окна.
Орлов отметил, что вокруг "ночной истории" возникло много домыслов и уже к утру она обросла "разными, кое-где фантазийными подробностями".
"Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного "фейерверка", – призвал мэр Энергодара.