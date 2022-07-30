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Пропаганду Кремля поймали на фотофейке про Еленовку

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  • 30.07.2022, 22:25
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Пропаганду Кремля поймали на фотофейке про Еленовку

РосСМИ сработали топорно.

Российская пропаганда попалась на фейке об "обстреле" из реактивных систем залпового огня HIMARS колонии в Еленовке, в которой погибли украинские военнопленные.

На курьезный момент обратил внимание украинский блогер и политтехнолог Тарас Березовец.

По его словам, российские пропагандисты для двух разных новостей об "обстрелах" из РСЗО HIMARS использовали одинаковое фото.

Более того, в одном из материалов росСМИ указали, что фотография с обломками ракеты является архивной.

"На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS", "ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области" - обе новости от 29 июля российские пропагандисты сопроводили одинаковой фотографией.

"Когда ума нет. Халатно состряпанный пропагандой фейк об обстреле Еленовки ЗСУ очень быстро вскрылся и сработал против организаторов", - прокомментировал Тарас Березовец очередной ляп пропагадистов РФ.

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