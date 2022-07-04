Белорусский общепит не восстановился после падения 1 4.07.2022, 11:02

1,484

Выручка отрасли так и не вернулась к докризисному уровню.

В Беларуси ковид и политический кризис сильно ударил по сектору общественного питания. Выручка отрасли так и не вернулась к докризисному уровню.

Бурный рост общепита в Минске наблюдался в период 2017—2019 годов. Ковид, а после политический кризис затормозили рост отрасли.

С 2021 года вновь наметилась положительная динамика. Однако стоит учитывать, что это был рост по сравнению с провальным 2020 годом. В натуральном объеме выручка минских рестораторов к уровню предыдущих лет так и не вернулась, свидетельствуют данные NAI Global.

Почти половина рынка страны сосредоточена в Минске: здесь находится более 3,6 тыс. объектов питания.

Наиболее представленные на рынке Минска следующие точки питания: кафе и мини-кафе (почти 1150); кофейни, бары и схожие с ними по формату заведения (свыше 840); общедоступные столовые (около 560). Ресторанов насчитывается 171, из них 12 имеют категорию «люкс».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».