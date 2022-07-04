На Запорожье россияне устраивают фейковые бои, чтобы их не отправили на передовую 4.07.2022, 12:03

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Каждый вечер они имитируют боевые столкновения с ВСУ.

В Запорожской области оккупанты поселились в санаториях на оккупированной территории и устраивают "бои" якобы с украинскими защитники. После таких фейковых "столкновений" они получают новые боекомплекты и вознаграждения за участие в боевых действиях. Об этом сообщила украинская разведка, заявили в Запорожской ОВА.

Оккупанты отдыхают в санатории с видом на Каховской водохранилище вблизи Энергодара. Они воплощают в жизнь свой коварный план, который помогает им стать "героями спецоперации" и не погибнуть на войне.

"Оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Во время таких огневых столкновений указанное подразделение россиян "уничтожает" ДРГ украинцев, их плавсредства и БпЛА. Об этом они гордо рапортуют в своих докладах. Такое поведение оккупантов объясняется тем, что в случае ведения ими такой "героической" обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и "героическая" смерть", — говорится в сообщении.

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