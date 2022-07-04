«Пенсионерам в Америке хорошо» 1 4.07.2022, 15:25

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Белоруска рассказала о жизни в Штатах.

Бобруйчанка Галина Дергачева живет в Америке 22 года. Женщина рассказала «ВБ», почему уехала тогда, о трудностях адаптации, мучает ли ее ностальгия по родине и почему вернуться не так просто.

Галина родилась в Бобруйске в 1955 году, жила в доме на улице Советской, 63. Папа ее, Павел Александрович Чевлай, работал на мебельной фабрике №2, его не стало 11 лет назад. Мама, Валентина Аркадьевна, работала на пекарне, она умерла полтора года назад. Родная сестра Галины, Надежда Борисова, и сейчас живет в Бобруйске, работает медсестрой. Героиня наша вспоминает детские годы:

– Это был еврейский квартал, потому в детстве мы даже разговаривали на идиш, – говорит она. – Училась я в 9-ой школе, была комсоргом. Класс у нас был очень сильным, из него вышло три зубных врача, несколько инженеров, да практически все получили высшее образование. Мы дружили с Тамарой Зенченко (сейчас Белоусова), Наташей Кобринец, Таней Парахневич, Любой Каратаевой, Андреем Пайзером, Софией Подокшик, Сеней Рапопортом, Иосифом Гольдбергом, со многими из них и сейчас на связи, хоть жизнь разбросала по разным городам и странам. Помню своих учителей: Антонину Адамовну Колодинскую, Галину Иосифовну Томину, которая на всю жизнь привила нам любовь к русскому языку и литературе. Классным руководителем был Якушев, который вел химию, по сей день у меня таблица Менделеева от зубов отскакивает! Школу я окончила в 1971 году.

Галя с родителями (она справа) и сестрой Надей

Параллельно Галина училась по классу фортепиано в музыкальной школе №1 им Тикоцкого, тогда она была единственной в городе. После 9 классов поступила в Гомельское музыкально-педагогическое училище. По его окончанию проходила практику на районе. А потом пришла работать в Бобруйскую школу №20 учителем музыки. Этот период своей жизни собеседница также вспоминает с большой теплотой.

– Помню, как с волнением пришла в 20-ую школу к директору Михаилу Яковлевичу Новику. Он всегда подбирал в школу очень хорошие кадры, туда попасть было не так просто. Он посмотрел мой диплом, поговорили и принял на работу. С его дочерью Аллой Михайловной Новик мы были знакомы с училища, потом и работали вместе. Помню, она организовала шикарный хор «Красные гвоздики». А я преподавала музыку и вела хор мальчиков. Мне очень повезло, что я работала этой школе. Она тогда только начинала функционировать, почти все учителя в ней были одного возраста – молодые, энергичные. У нас была сильная комсомольская организация, мы постоянно проводили какие-то мероприятия, энтузиазм просто бил ключом! Все деревья, высаженные вокруг школы и на территории – это дело рук учителей-комсомольцев и старшеклассников того времени. Школа была огромная, работали в три смены до 20.30. Учителя по своей инициативе организовывали патрули и провожали детей после занятий домой. Учитель Мария Захаровна Кайкова очень хорошо готовила и вела кулинарный кружок для учителей. Проводили интересные вечера отдыха совместно с офицерами, которые тоже были молодыми и неженатыми. А какая сильная была самодеятельность и агитбригада учителей: с удовольствием оставались после занятий, репетировали. Ставили и домашние спектакли.

Еще Галина окончила музыкальный факультет Минского педагогического института.

Галина (справа) с мужем, мамой и сестрой в Бобруйске

«Америка рисовалась какой-то сказочной, фантастической страной, а на деле все оказалось не так однозначно»

Впервые наша героиня побывала в Штатах в 1995 году, во время каникул поехала на два месяца в гости. Многие ее коллеги, друзья в начале 90-ых иммигрировали в США и звали погостить. Собеседница признается, что эта страна поначалу ее совсем не впечатлила.

– Хотя тогда в Америке было лучше, чем сейчас, по крайней мере люди очень хорошо зарабатывали. Я ходила по музеям, выставкам, но было постоянное чувство, что я деградирую. Наверное, оттого, что в Бобруйске в тот период у меня шло активное творческое развитие: я много читала, ездила, училась на базе хоровой студии в Москве, а в чужой стране этого не было. К тому же в СССР существовал «железный занавес», мы ничего не видели, и Америка рисовалась в нашем воображении какой-то сказочной, фантастической страной, а на деле все оказалось не так однозначно, оттого я почувствовала разочарование.

Галина Дергачева без сожаления вернулась домой, еще пять лет работала в 20-ой школе. Но потом обстоятельства сложились так, что она была вынуждена снова поехать в Штаты, и, оказалось, надолго.

– 90-ые годы у нас были очень сложными: зарплаты маленькие, люди обозленные, – вспоминает собеседница. – Последним толчком стало то, что меня обокрали: пока я была на свадьбе у родственников в Минске, из моей квартиры на Рокоссовского вынесли все подчистую. Да еще сын поступал в институт и нам катастрофически были нужны деньги. Я решилась поехать в Америку на время подработать, оставаться там не планировала. Соня Горелик, которая работала раньше учителем музыки в 1-ой школе, сделала мне гостевую визу. Уехать по ней было трудно, предстояло пройти серьезное собеседование.

Наша героиня приехала в Нью-Йорк, два года жила на Брайтон-Бич – район на берегу Атлантического океана, который имеет неофициальное название «Маленькая Одесса». С благодарностью говорит собеседница о Нелле Цвирко из Бобруйска, которая к тому времени уже много лет прожила в Америке и очень помогала на первых порах.

Сначала Галина нашла работу бебиситтера – смотрела за 6-месячным ребенком в русской семье. Говорит, что белорусских женщин в Америке охотно брали на такие вакансии, поскольку они считались толерантными, терпеливыми и трудолюбивыми. В этой семье Галина работала около двух лет, шесть дней в неделю.

– Мне сразу сказали: если хочешь зарабатывать в Америке деньги, придется опуститься на более низкую социальную ступень, много работать, не возмущаться и терпеть. Так я и делала. Хоть семья, в которой мне довелось работать, была очень хорошей, ребенок ко мне привязался.

Собеседница вспоминает случай, который запомнился надолго:

– Я всегда хозяина дома будила, чтобы он не проспал, а работал он в одной из башен-близнецов. Именно в тот трагический день, 11 сентября 2001 года, когда произошел теракт, я его не разбудила – чем-то занята была. Он проснулся недовольный, опаздывал и побежал бегом. Он совсем немного не доехал до работы, когда случился взрыв. Эти события показывали в новостях, я еще плохо знала английский и думала, что на экране какой-то фильм ужасов…

Позже Галина зарабатывала уборкой квартир у бобруйчан, которые были более успешными, имели свой бизнес. Кому-то детей в школу отвозила.

Галина в гостях у родственников мужа

«Старикам в Америке хорошо»

Когда нашей героине было 50, ее познакомили с американцем младше на 10 лет, он стал ее мужем. После получения статуса замужней женщины стало проще оформить необходимые документы и найти работу получше. Она решила получить сертификат Home Attendant (домашний помощник для пожилых людей), это что-то наподобие нашего соцработника. Для этого нужно было отучиться три месяца в специальной школе, обучение обошлось в 800 долларов.

– Это не совсем социальный работник в привычном для нас понимании, а скорее ближе к младшему медперсоналу, – рассказывает собеседница. –Подготовка в такой школе дает очень большие знания, мы сдавали огромное количество зачетов по каждой теме. Нас учили, как правильно оказать помощь при инсульте, при высоком давлении, как грамотно составить питание для пожилых людей, как их купать, одевать, сопровождать на улице и многому другому. Те знания, которые я получила там, мне даже дважды помогли спасти мужа при инсульте.

После получения сертификата Галина через агентство нашла работу по новой специальности. Сначала работала в семье из Одессы, четыре года назад ее подопечных не стало. Женщина говорит, что их дети до сих пор звонят ей, поздравляют с праздниками и дарят подарки. Потому что социальный работник в Америке становится практически членом семьи.

Сейчас Глина работает в семье бывших бобруйчан, супругам по 96 лет. Он был летчиком в Авиагородке, она – преподавателем в школе. Галина говорит, что работать в семье земляков гораздо проще, так как с ними общая культура, менталитет, интересы, кухня, что очень важно. График ее работы: два дня по 12 часов и один день шесть часов (потом ее на шесть часов подменяет другая женщина) и далее снова по графику и один выходной. Главная обязанность Галины – следить за здоровьем подопечных. Она контролирует, чтобы они вовремя приняли таблетки (их количество порой доходит до 20 в день), меряет давление и закапывает глаза, готовит обед, убирает, помогает при купании, сопровождает во время прогулок и визита к врачам и прочее.

– Старикам в Америке хорошо. Здесь за ними при необходимости присылают машину – отвозят, привозят, для них есть специальные сады «day care» (дневная забота), проводят разные концерты, кружки, занимаются физкультурой, обеспечен хороший уход Home Attendant. Думаю, если бы я со своими теперешними знаниями находилась рядом с моими родителями в старости, то смогла бы намного продлить им жизнь и сделать ее более счастливой.

Галина в Бруклине на white party («белая» вечеринка) по поводу свадьбы племянника мужа

«Танцевала в ансамбле при храме»

До недавних пор большой отдушиной Галины была церковь Святой Троицы, которая находится в Бруклине.

– Это православная церковь, которую построили более 100 лет назад на пожертвования в том числе белорусской диаспоры, – рассказывает она. – Сюда люди всегда приходили не только на службы, но и для общения. В церкви есть столовая, в которой желающие обедают после службы, я там убирала, помогала готовить. Также при храме организованы различные кружки. Я танцевала в ансамбле «Голубка», которым руководила Тамара Черняховская из Киева. Мы выступали на разных площадках, представляли культуру постсоветского пространства. Нам выделяли бесплатные билеты в Карнеги-холл, я побывала на концертах многих известных артистов. Настоятелем в церкви был отец Владимир – очень грамотный, многогранный человек. Потом он ушел и мне стало не так интересно.

Галина на занятиях при церкви Святой Троицы в Бруклине

Также Галина регулярно посещала спортивный зал. Ковид «закрыл» американцев по домам, многие даже не работали.

– Кто не работал, получал 800 долларов в неделю, – рассказывает собеседница. – Моя зарплата в месяц составляла 1 400 у.е., то есть выгоднее было сидеть дома. Но я не могу сидеть без дела.

Галина с коллективом во время выступления в Сити Холле

«Мне сейчас 66, но я продолжаю работать, так как денег не хватит»

Галина говорит, что в Америке все не так идеально, как представляют себе многие белорусы.

– Первое, что меня неприятно поразило по приезду сюда – грязь на улицах, в метро. А еще в метро бегают крысы, у меня долго был шок от этого, сейчас несколько привыкла. Что касается уровня жизни, все относительно. Если бы в Беларуси платили такие коммунальные услуги, как в Америке, то люди рыдали бы. За аренду квартиры мы платим 2 тысячи долларов в месяц, 200 долларов – за пользование телевизором, 100 ؘ– за гараж, плюс за газ и электричество. Не во всех домах можно стирать, мы носим одежду в прачечную (лондри), каждая стирка обходится в среднем 10 долларов. Почти все оплачивает муж, я не сильно вникаю, сколько что стоит, чтобы не расстраиваться. Сейчас у меня в Америке второй муж, ему 75 лет. Счастье, что он еще работает. Хотя у него проблемы со здоровьем, стоит кардиостимулятор, но ему нужно содержать семью. На лекарство мужу доплачивают 500 долларов каждый месяц. В Беларуси плачут, что повышают пенсионный возраст. Здесь, в Америке, на пенсию уходят в 66 лет. Мне сейчас 66, но я продолжаю работать, так как денег не хватит. Моим подругам, у которых мужья умерли, приходится очень трудно. Правильно говорят: в Америке хорошо быть богатым или бедным, потому что бедным в Америке оказывают всяческую помощь, богатый и так выживет, труднее всего приходится середнякам.

По словам собеседницы, очень дорогая в Америке медпомощь, особенно стоматология, потому там много беззубых людей. Белорусы ездят делать зубы в Беларусь, украинцы – в Украину.

Не очень нравятся Галине продукты в Америке. Говорит, с белорусскими их по качеству не сравнить. Натуральные продукты есть, но они стоят «сумасшедших» денег и далеко не каждый их себе позволит. Бывая в Беларуси, наша героиня старается увезти с собой хоть пару огурчиков-помидорчиков, чтоб потом насладиться ими. Кстати, на Брайтоне можно купить белорусские колготки, зефир «Красного пищевика», это пользуется там большим спросом.

«Приятно, когда полицейский тебе улыбается и здоровается»

Конечно, не все в Штатах плохо.

– Американцы сами по себе – люди хорошие, – говорит женщина. – Они всегда улыбаются, дверь придержат, сумку или коляску поднесут, особенно темнокожие. Приятно, когда полицейский тебе улыбается и здоровается. В магазине будешь стоять на кассе сколько угодно, никто тебе слова не скажет. Это у нас в Беларуси не успеешь на кассе деньги и товар собрать, уже очередь нервничает. Зато в Америке не принято пропускать вне очереди стариков, мам с грудными детьми или больных людей.

Нравится Галине то, что в Америке женщины не проводят часами на кухне, а находят более полезные и увлекательные занятия.

– Наши красивые славянские женщины несчастны, – считает собеседница. – Они недооценивают себя, потому что они, помимо того, что красивы своей славянской красотой, умеют все : и дом на них, и работа, и за собой ухаживают, и за детьми! Ни одна уважающая себя американка не будет часами стоять на кухне. Мне в этом плане повезло – мой муж прекрасно готовит, это его хобби. Что еще нравится, по выходным американцы не сидят дома, особенно летом. Они выезжают семьями на природу. Здесь очень много специально-оборудованных мест для барбекю – возле заливов, океана, в зеленых уголках города. Правда, в основном, они платные.

На День благодарения муж Галины приготовил стол для их друзей. Главное блюда – индейка

«Если я и вернуть в Беларусь, придется на лечение приезжать в Америку»

Муж нашей героини, Иан Браун – кариб (родом с Карибских островов Тринидад и Тобаго в Карибском море). Они живут в доме, где все карибы, белокожая в нем только Галина. Иан – архитектор, в Америке живет давно. Уже шесть раз приезжал с супругой в Беларусь. Галина говорит, что ему очень понравилось здесь, особенно природа, люди и прием.

Галина с родственниками мужа в Америке

Героиня признается, что первые годы ее очень мучала ностальгия по родине, тем более что в Беларуси остались все родные. Но потом привыкла, в Америке появилось много друзей из разных стран. До ковида домой она приезжала практически каждый год, сейчас с этим трудности. Есть ли мысли вернуться домой?

– Может, и приеду когда-нибудь. Квартиру в Минске я купила, потому есть куда вернуться. Одно большое препятствие. Здесь я бесплатно получаю дорогостоящие таблетки, без которых мне не обойтись, они стоят несколько десятков тысяч долларов. В Беларуси мне такое лекарство не дадут. Так что если я и вернуть в Беларусь, то придется на лечение приезжать в Америку.

Моему любимому Бобруйску и всем, кто меня знает, большой привет и пожелания процветания!

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