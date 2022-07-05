Чешские добровольцы подбили четыре российских танка и БТР и обратили оккупантов в бегство

Чешские добровольцы подбили четыре российских танка и БТР и обратили оккупантов в бегство3
- 5.07.2022, 11:00
- 2,346
Бой произошел в Изюмском районе.
В Харьковской области добровольцы из Чехии, которые воюют на стороне ВСУ, мощно ударили по оккупантам и забрали трофейную технику. Российские военные так испугались, что были вынуждены бежать. Об этом сообщает Obozrevatel.
Чешские добровольцы подбили два российских БТР-82А и два танка Т-80БВ.
Бой состоялся вблизи села Карнауховка Изюмского района Харьковщины. После захвата техники добровольцы установили на нее флаги Украины и начали готовить ее к перегонке.
Теперь захваченную технику будут применять для освобождения украинских территорий.