Киберпартизаны слили личные данные «вагнеровцев», которых задерживали в Беларуси в 2020-м 5.07.2022, 11:34

Их задержание сорвало секретную операцию, которую готовили спецслужбы Украины.

Белорусские киберпартизаны рассекретили личные данные 33 боевиков российской ЧВК Вагнера, которых задержали в санатории «Беларусочка» под Минском в конце июля 2020 года. Информация публикуется на «Черной карте Беларуси», сообщает belsat.eu.

Киберпартизаны уточняют, что добыли личные данные военных преступников, в том числе фотографии и сведения о прохождении границы с Беларусью, благодаря взлому систем «АИС Пассажиропоток» и «АИС Паспорт».

По слитой информации, 33 боевика так называемой частной военной компании Вагнера – граждане Российской Федерации в возрасте от 27 до 47 лет. Они были задержаны в Беларуси 29 июля 2020 года.

Александр Лукашенко в день задержания обвинил Россию в «грязных намерениях» накануне президентских выборов в Беларуси. Россия опровергла информацию о «намерениях» и заявила, что «бойцы» находились в Минске транзитом, так как опоздали на самолет в Стамбул. 31 июля Генпрокурор Украины попросил Беларусь о выдаче задержанных «вагнеровцев», подозреваемых в Украине в преступлениях на территории Донбасса.

14 августа 2020 года боевики вернулись в Россию. Задержанием «вагнеровцев» в Беларуси была сорвана секретная операция, которую готовили спецслужбы Украины. Этой операции было посвящено громкое расследование издания Bellingcat, которые воспользовались в том числе данными киберпартизан.

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