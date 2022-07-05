Археологи нашли цитадель, которую, по мнению специалистов, невозможно было захватить 1 5.07.2022, 12:33

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Она принадлежала цивилизации Урарту.

Группа археологов под руководством профессора Рафета Чавушоглу (Rafet Çavuşoğlu) проводила изыскания вокруг озера Ван. Они поднялись на гору Кара-Даг (Черная гора) высотой в 3300 метров, для чего даже понадобилась помощь профессиональных альпинистов, пишет Naked.

Там археологи нашли крепость, строительство которой отнесли к периоду, когда это соленое озеро было центром земель древнего армянского государства Урарту. На подходе к вершине они наткнулись более чем на километровый отрезок древней дороги. Ширина ее — порядка трех метров.

Сама крепость в длину имеет примерно 70 метров, а в ширину — около 30 метров. Стены возведены с заглублением стен в скальные породы, что вообще характерно для урартских крепостей. Очень интересная находка — цистерна для воды диаметром в семь метров. Она высечена в породе, а потом выложена слоем камней (возможно, для фильтрации).

Крепость использовали и после падения Урарту. Например, ту же цистерну для воды явно приводили в порядок в более позднее время: на ее стенках нашли следы раствора, который археологи относят к ранним Средним векам. И, конечно, масса керамики — от железного века до высокого Средневековья.

Чем привлекательно это место? Прежде всего абсолютной неприступностью. Во-первых, это высоко. Во-вторых, с четырех сторон от крепости находятся обрывы, к ней ведет лишь одна дорога. Завоевать это место практически невозможно.

Чуть ниже по склону археологи нашли плохо сохранившиеся площадки, которые профессор Чавушоглу интерпретировал как остатки урартского поселения. В связи с этим он предположил, что в крепости, некогда выступавшей административным центром, жили представители правящего класса Урарту. А в поселении ниже — те, кто обслуживал правителей.

Надо сказать, такое предположение имеет под собой основание. Само формирование Урарту как государства (а не союза племен) стало возможным, когда люди освоили железо и научились строить крепости. До этого они страдали от регулярных грабительских походов в эти земли ассирийцев. Противопоставить что-то в военном плане Ассирии того времени не мог никто в Передней Азии. Поэтому урарты выбрали путь обороны.

Все их крепости построены на значительных возвышениях, которых на Армянском нагорье, прямо скажем, хватает. Например, Тушпа (современный город Ван), столица Урарту периода его расцвета, построена на Ванской скале, высота которой составляет 1800 метров.

Позже, уже во времена упадка государства, царь Руса II перенес столицу в Русахинили, также построенный на скале. И даже последняя урартская крепость Тейшебаини некогда располагалась на холме Кармир-Блур (окраина современного Еревана).

Как видим, урарты традиционно располагали свои крепости на возвышениях, но никогда ранее археологи не находили их так высоко. Скорее всего, именно неприступность крепости и возможность хорошего обзора окрестностей Вана, по берегу которого проходила стратегически важная древняя дорога, повлияли на то, что даже после упадка Урарту ее использовали еще долгие века.

После заката Урарту, в VIII веке до нашей эры, земли вокруг Вана отошли персам, но управляли ими армянские сатрапы из династии Еревандидов. Местность, привлекательная в торговом плане, достигла расцвета при Тигране Великом. После его завоеваний, во время которых Великая Армения стала сильнейшим государством Передней Азии, область вокруг озера Ван активно застраивали: население росло (в том числе за счет переселенцев), торговля процветала, дороги строились.

Вообще, земли вокруг Вана армяне считают своей прародиной, поэтому уже в Средние века там возводили храмы, селились отшельники, туда совершали паломничества люди из Араратской долины и других мест.

Хотя этот регион постоянно переходил из рук в руки, в том числе в состав мусульманских государств, население оставалось в основном армянским и, соответственно, христианским. Только в начале XX века Османская империя устроила то, что для ее предшественников было непонятной и ненужной жестокостью, — геноцид 1915 года.

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