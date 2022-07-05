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Планы Кремля срываются на Донбассе

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  • Павел Лисянский
  • 5.07.2022, 13:54
  • 4,588
Планы Кремля срываются на Донбассе

Население на захваченных территориях после 24 февраля совсем не активно проявляет желание в сотрудничестве с РФ.

Кремль упростил до минимума процедуру получения паспорта РФ на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей

Теперь не нужно оформлять паспорт незаконных вооруженных формирований (НВФ) псевдореспублик, как обязательное условие для получения паспорта РФ.

Ускорена процедура выдачи паспорта – 5 рабочих дней после передачи заявления о получении паспорта.

Открыты отделения миграционной службы РФ на территории временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, для оперативной выдачи паспортов РФ. На данный момент такие отделения точно открыты в Луганске, Донецке, Алчевске, Енакиево.

Такими ускоренными действиями НВФ квазиреспублик на Донбассе по указанию Кремля спешат в оформлении паспортов РФ для организации т.н. "референдума" к 11 сентября.

Но источники Института стратегических исследований и безопасности и Восточная правозащитная группа сообщают, что на данный момент НВФ псевдореспублик не справляются с поставленными задачами, нарушают дедлайна, а население на захваченных территориях после 24 февраля совсем не активно проявляет желание в сотрудничестве с РФ и оккупационными администрациями.

Павел Лисянский, "Фейсбук"

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