В Минобороны Украины оценили угрозу вторжения Беларуси 1 5.07.2022, 19:22

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Сейчас в Беларуси нагнетается негативное отношение к Украине.

Беларусь проводит учения и ряд информационных операций, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в интервью «24 каналу».

«Мы рассматриваем все возможные сценарии, в том числе угрозу из Беларуси… Сейчас в Беларуси нагнетается негативное отношение к Украине. Это может быть маркером того, что они находятся в состоянии готовности, как одного из сценариев. Но мы не можем прогнозировать на 100 процентов. Однако то, что их учения — это обычно прикрытие для готовности — такие признаки есть», — заявила Маляр.

По ее словам, не исключается, что враг может такими действиями намеренно нагнетать ситуацию, чтобы совершать психологические атаки.

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