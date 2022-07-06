103 крупных белорусских предприятия не смогли вовремя заплатить НДС 6.07.2022, 8:24

1,810

Им предоставлена отсрочка.

Правительство предоставило крупным предприятиям отсрочку по уплате ввозного НДС. Об этом говорится в постановлении Совмина, которое 6 июля было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Норма вступает в силу после опубликования и действует до 30 сентября.

Отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость на срок не более шести месяцев предоставляется системообразующим и градообразующим предприятиям, которым оказывается поддержка. Эта норма не касается ввоза подакцизных товаров, не используемых в производстве.

В качестве заявления плательщика о предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость рассматривается декларация на товары, содержащая соответствующие сведения. Решением о предоставлении отсрочки является решение таможенного органа о выпуске товаров согласно этой декларации на товары.

В документе также содержится перечень из 103 предприятий, которым предоставляется отсрочка. Среди них ОАО «Нафтан», БМЗ, ряд молочных и мясных заводов, «Гомельских химзавод», «Гомельтранснефть Дружба», Гомсельмаш, «Белавиа», «Атланта», «Амкодор», «Интеграл», «Мозырский НПЗ», «Мозырьсоль», «Светлогорский ЦКК», БНБК, «Беларуськалия», «Элиз», ММЗ, «Белшина», «Керамин», «Криница», «Минск Кристалл», «МАЗ, МЗКТ, БелОМО, МТЗ и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».