Для уехавших за границу белорусов ввели изменение по налогам 6.07.2022, 8:56

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Оно начинает действовать с этого года.

В Беларуси ввели изменения по подоходному налогу для нерезидентов. В первую очередь речь идет про тех, кто уехал за границу жить или работать за границу, либо больше половины года находился за рубежом. То есть не является налоговым резидентом нашей страны.

Так, с этого года белорусов, которые не являются налоговыми резидентами, освободили от подоходного налога при продаже одного легкового автомобиля в течение года. То есть речь про тех, кто находился за пределами страны 183 дня за календарный год и более. С это года не нужно подавать декларацию по подоходному налогу и уплачивать сбор.

Это новшество предусмотрено обновленным с начала этого года Налоговым кодексом. Изменения внесли в пункт 44 статьи 208 этого документа.

Напомним, ранее возможность не платить подоходный налог за первый проданный автомобиль в течение года распространялась только на резидентов Беларуси. Нерезиденты нашей страны должны были декларировать такие доходы и уплачивать подоходный налог в 13% от суммы, за которую был продан.

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