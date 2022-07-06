Украинские летчики «покрошили» оккупантов в Херсонской области

Украинские летчики «покрошили» оккупантов в Херсонской области2
- 6.07.2022, 9:36
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Удар был нанесен в районе села Благодатное.
Украинские воздушные силы ударили со штурмовиков и вертолетов по опорным пунктам оккупантов в Херсонской области.
Удар был нанесен в районе села Благодатное. Сейчас военные разведывают, какие потери понесли захватчики. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Также на Херсонщине оккупанты совершали одиночные и парные удары с вертолетов Ка-52. Они атаковали с воздуха переправу через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобождаемой Ивановки. Вследствие этого украинские войска потерь не имеют.
Кроме этого, в Херсонской области состоялся воздушный бой между двумя украинским штурмовиками и тремя истребителями российских оккупантов.
На Юге ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ нанесли сильные потери врагу, ведя по нему огонь. Так, оккупанты потеряли:
18 человек из личного состава,
2 самоходных артиллерийско-минометных установки "Нона-С",
1 зенитную установку 23-го калибра,
1 гаубицу "Мста-Б",
5 единиц бронированной и автомобильной техники,
2 склада боеприпасов.
В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей – 3 надводных, 2 подводных и 1 ВДК. Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты.