Экономист: Санкции дожимают режим Лукашенко под ноль 1 6.07.2022, 9:45

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Сейчас очень важно наблюдать за тем, что делает Евросоюз, особенно Нидерланды.

Руководитель проекта «Кошт урада», экономист Владимир Ковалкин в интервью «Филину» — о последствиях санкций Великобритании и Японии против Беларуси, а также о том, что будет в седьмом пакете санкций ЕС.

Напомним, Япония ввела экспортные санкции в отношении 25 белорусских организаций.

Под санкции попали внутренние войска МВД, спецназ «Альфа» КГБ, завод «Пеленг» и «Электрон», «Агат-Систем», «Белтехэкспорт» и другие.

Также, начиная с 5 июля, Великобритания вводит новые экономические санкции против Беларуси из-за войны в Украине, включающие запрет на экспорт продуктов нефтепереработки, передовых технологий и предметов роскоши.

Помимо этого, Великобритания прекратит импорт белорусского чугуна и стали, а также ограничит доступ Беларуси к финансовым услугам и возможностям для выпуска долговых обязательств и ценных бумаг в Лондоне.

По мнению британского правительства, «режим Лукашенко продолжает активно способствовать незаконному вторжению Путина» в Украину, что и послужило причиной для новых санкций.

Как считает собеседник «Филина», эти санкции, что называется, «на дожим».

— Санкции Великобритании в отношении Беларуси связаны с перепродажей нефтепродуктов, металлов и с невозможностью перекредитоваться и разместить облигации, — напоминает Владимир Ковалкин. — Про облигации и возможность перекредитоваться стало известно более года назад, в начале 2021 года.

Плюс Великобритания ввела санкции в отношении Белорусской нефтяной компании, которая находится в Британии, что очень важно, потому что на перепродаже нефти режим зарабатывал достаточно неплохо.

Было видно, как после введения этих санкций, резко сократился товарооборот с Великобританией, то есть через эту страну перестали гонять нефть. Весь этот поток ушел в Нидерланды, что тоже было очень хорошо видно по товарообороту, хотя засекретили в Белстате эту информацию по подсанкционной продукции, но тем не менее, по общему товарообороту было видно, где убыло, где прибыло.

Что касается этих санкций, это дожимание ситуации, что называется, под ноль, потому что основные проблемы были созданы раньше.

Если говорить о Японии, то для нас эта страна достаточно далекая географически и далекая в том числе с точки зрения экономических отношений, поэтому эти санкции, безусловно, повлияют и ухудшат репутацию нашей страны, но опять же в краткосрочном периоде вряд ли очень сильно навредят режиму, потому что через Японию мне не известно, чтобы какие-то сделки очень активно структурировались.

Сейчас очень важно наблюдать за тем, что делает Евросоюз, особенно Нидерланды. Эта страна с очень большим удовольствием торговала с режимом Лукашенко весь 2021 год. И на мой взгляд, если мы говорим про санкции в отношении торговли товарами, особенно нефтепродуктами, то нужно смотреть в ту сторону.

— Британские санкции также затрагивают запрет на экспорт предметов роскоши. Что это значит?

— На мой взгляд, это символические санкции в духе «мы вам не будем продавать что-то такое, что очень важно для очень хорошей и приятной жизни Лукашенко и его окружения». Но эти предметы роскоши очень легко через третьи страны покупать, послать какого-нибудь гонца, который что надо привезет из третьей страны.

Ну да, будет неприятно — невозможность купить «Бентли» и, скорее всего, будут проблемы с обслуживанием этого автомобиля. Придется пересаживаться на другие машины, которые продаются в ЕС или в Японии, или еще где-то.

— ЕС намерен согласовать седьмой пакет санкций против РФ и Беларуси до конца июля, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. В пакете могут закрыть некоторые «лазейки» для обхода санкций.

Что еще могут придумать в отношении Беларуси в седьмом пакете?

— Скорее всего, будут синхронизировать санкции, введенные в отношении России, для того, чтобы не было возможности что-то перепродавать или работать на арбитраже — то, что в отношении Беларуси не является подсанкционным, а в отношении России является.

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