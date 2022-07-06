В Беларуси доллар рванул вверх 6.07.2022, 12:20

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А российский рубль обвалился почти на 7%.

Сегодня доллар преодолевает неделю роста. В прошлую среду было 2,52. Сейчас уже 2,7. Параллельно дешевеет российский рубль. В самой Москве фиксируют рост доллара до майских показателей, пишет onliner.by.

С утра на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал на 3,96 копейки, поднявшись до 2,7050 белорусского рубля.

Евро стал дороже на 4,33 копейки, он продается за 2,7872 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел сразу на 31,32 копейки, до 4,3501 белорусского рубля за сотню.

Во вторник доллар подорожал на 4,22 копейки — до 2,6649 белорусского рубля. Евро прибавил 1,31 копейки и продавался по 2,7438 белорусского рубля. Российский рубль подешевел на 9,65 копейки — сотня стоила 4,6633 белорусского рубля.

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