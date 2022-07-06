В каких отелях в Турции можно отдохнуть без россиян 24 6.07.2022, 12:52

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Список.

Запрос "отдых без россиян" – самый популярный среди туристов из Украины. Особенно если это касается отпуска в Турции.

Об этом идет речь в материале "Отели без россиян. Куда поехать в отпуск, где нет туристов из РФ".

Руководитель одного из турагентств Юлия Никифорова говорит, что вопрос "куда поехать на оздоровление, чтобы не терпеть там нежелательных соседей" – один из самых задаваемых, а на сайтах многих туристических компаний можно задать поиск отелей с таким фильтром – "без россиян".

Где отдохнуть без россиян в Турции

Юлия Никифорова перечислила 17 отелей уровня 4 и 5 отелей в Турции, которые соответствуют такому запросу:

Miramare Queen Hotel 5*

Miramare beach Hotel 5*

Trendy Lara 5*

Trendy Palm Beach 5*

Trendy Side Beach 4*

TT Belek Imperial 5*

TT Hotels Hydros Club HV1

TT Hotels Pegasos Club 5*

TT Hotels Pegasos Resort 5*

TT Hotels Pegasos Royal 5*

TT Hotels Pegasos World 5*

TUI Blue Barut Andiz 4*

TUI Magic Life Hotels 5*

TUI Blue Palm Garden 5*

TUI Blue Pasha Bay 5*

TUI Blue Sherwood Belek (16+) 5*

Robinson Hotels 5*

Также отелей TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE и TT HOTELS официально сообщили о приостановке приема бронирований от россиян.

В турагентстве "MALIK TOUR" уточняют, что в некоторых турецких отелях россиян не было и раньше:

D Maris Bay

Hillside Beach Club

Angels Marmaris

Kempinski Hotel Barbaros

Susona Bodrum

Kassandra Boutique

Турецкие отели "без россиян" – не дороже других, отмечает РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко. Это просто позиция сети.

"Но думаю, это исходит не столько из запросов наших туристов, а из потребностей европейских туристов – их основной клиентской базы. Там много людей, которые не желают отдыхать с россиянами, и это играет на пользу", – говорит он.

Напомним, отдых без россиян стал самым популярным запросом у туристов, отмечают эксперты.

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