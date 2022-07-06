В каких отелях в Турции можно отдохнуть без россиян

В каких отелях в Турции можно отдохнуть без россиян24
- 6.07.2022, 12:52
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Список.
Запрос "отдых без россиян" – самый популярный среди туристов из Украины. Особенно если это касается отпуска в Турции.
Об этом идет речь в материале "Отели без россиян. Куда поехать в отпуск, где нет туристов из РФ".
Руководитель одного из турагентств Юлия Никифорова говорит, что вопрос "куда поехать на оздоровление, чтобы не терпеть там нежелательных соседей" – один из самых задаваемых, а на сайтах многих туристических компаний можно задать поиск отелей с таким фильтром – "без россиян".
Где отдохнуть без россиян в Турции
Юлия Никифорова перечислила 17 отелей уровня 4 и 5 отелей в Турции, которые соответствуют такому запросу:
Miramare Queen Hotel 5*
Miramare beach Hotel 5*
Trendy Lara 5*
Trendy Palm Beach 5*
Trendy Side Beach 4*
TT Belek Imperial 5*
TT Hotels Hydros Club HV1
TT Hotels Pegasos Club 5*
TT Hotels Pegasos Resort 5*
TT Hotels Pegasos Royal 5*
TT Hotels Pegasos World 5*
TUI Blue Barut Andiz 4*
TUI Magic Life Hotels 5*
TUI Blue Palm Garden 5*
TUI Blue Pasha Bay 5*
TUI Blue Sherwood Belek (16+) 5*
Robinson Hotels 5*
Также отелей TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE и TT HOTELS официально сообщили о приостановке приема бронирований от россиян.
В турагентстве "MALIK TOUR" уточняют, что в некоторых турецких отелях россиян не было и раньше:
D Maris Bay
Hillside Beach Club
Angels Marmaris
Kempinski Hotel Barbaros
Susona Bodrum
Kassandra Boutique
Турецкие отели "без россиян" – не дороже других, отмечает РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко. Это просто позиция сети.
"Но думаю, это исходит не столько из запросов наших туристов, а из потребностей европейских туристов – их основной клиентской базы. Там много людей, которые не желают отдыхать с россиянами, и это играет на пользу", – говорит он.
Напомним, отдых без россиян стал самым популярным запросом у туристов, отмечают эксперты.