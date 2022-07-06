В Новой Зеландии будут делать молоко из картофеля 6 6.07.2022, 13:12

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Новозеландцы уверены, что их ждет коммерческий успех.

Новозеландский стартап привлек уже $60 млн для производства растительного молока из кукурузы и картофеля. По словам основателей Eclipse Foods Эйлона Стейнхарта и Томаса Боумана, на рынке уже есть достойные альтернативы мясу, которые по вкусу не отличаются от «оригинала». А соответствующую молочную продукцию, которая полностью заменила бы привычные товары, пока не разработали, считают предприниматели, пишет сайт «Вокруг света»

Действительно, несмотря на то, что растительное молоко пользуется спросом и доступно в различных вариациях, любители молока ни за что не перепутают его по вкусу с обычным коровьим. Или все же перепутают?

По словам новозеландских стартаперов, их молочная продукция не отличается от обычной ни по вкусу, ни по текстуре.

При производстве веганского мороженого компания использует запатентованную биотехнологию с использованием крошечных мицелл. Эти частички присутствуют в оболочке молочного белка, но разработчики воссоздают их с помощью растительного сырья: кукурузы, картофеля и маниоки. Эту же технологию планируют использовать для создания сливочного сыра, масла, молока и других альтернатив.

По данным аналитиков, объем мирового рынка «другого» молока и его производных к 2028 году достигнет $50 млрд.

Новозеландцы уверены, что их ждет коммерческий успех, ведь около 70% населения планеты не переносит лактозу.

Ранее эксперты по вопросам питания назвали плюсы отказа от коровьего молока. А в марте 2022-го картофельное молоко получило статус самого инновационного продукта года.

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