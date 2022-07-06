В бюджете Беларуси образовалась огромная брешь в 4,1 миллиарда рублей 1 6.07.2022, 14:43

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Главная причина — санкции против экспорта калия, нефти и нефтепродуктов.

Разница между доходами и расходами бюджета сектора госуправления Беларуси может составить 4,1 млрд BYN. Основную часть взял на себя республиканский бюджет, пишут banki24.by.

Уточненный план по исполнению бюджета в 2022 году предусматривает, что к концу года дефицит казны сектора госуправления может достигнуть 4,142 млрд BYN. По крайней мере, таковы доступные на сегодня оперативные оценки на сайте МФ РБ.

Справочно: дефицит – это состояние бюджета, при котором его расходы превышают расходы. Если доходы выше расходов, то это профицит казны. Бюджетная система РБ состоит из звеньев – бюджетов различных уровней. Вместе взятые республиканский бюджет, местные бюджеты и бюджет ФСЗН образуют бюджет сектора госуправления.

Уточненный план по исполнению республиканского бюджета отражает дефицит центральной казны в размере 4,293 млрд BYN. За 5 месяцев 2022-го белорусы собрали в бюджет сектора госуправления 40,2% доходов от годового плана, а в республиканский – 38,5%.

На прошлой неделе министр финансов Юрий Селиверстов сообщил, что по итогам 6 месяцев «по республиканскому бюджету мы будем находиться где-то на уровне 43-44% от годового плана». По словам министра, «недопоступит в республиканский бюджет от плана полугодия от 1 до 1,2 млрд BYN».

Селиверстов связал недопоступление доходов к плану «в первую очередь со снижением поступлений пошлин на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты». Известно, что на данные группы товаров введены санкции ЕС и США.

Напомним, принятый депутатами проект республиканского бюджета на 2022 год был сверстан исходя из так называемого консервативного сценария развития, который предусматривал среднегодовой курс доллара 2,8279 BYN за 1 USD, переработку 12,5 млн тонн нефти на НПЗ, некоторое санкционное давление ЕС и США, а также рост ВВП Беларуси на 0,7%. С 2021 года объемы импорта нефти, выпуска нефтепродуктов и их экспорта не публикуются.

В апреле-2022 премьер-министр Роман Головченко говорил, что Нафтан перерабатывал 11,7 тыс. тонн в день, Мозырский НПЗ – 13,7 тыс. тонн в день. Сравните: в 2020 году МНПЗ переработал 8,99 млн тонн углеводородного сырья, что эквивалентно 24-25 тыс. тонн в день.

Фактическое снижение ВВП Беларуси за 5 месяцев 2022-го составило 3,4%, средний официальный курс доллара по итогам 1 полугодия достиг 2,7046 BYN за 1 USD. В текущем году, как и ранее, власти сдерживают разрастание дефицита бюджета через оптимизацию расходной части казны.

Так, по итогам за 5 месяцев уточненный годовой план расходов по бюджету сектора госуправления был исполнен на 38,2%, по республиканскому бюджету – на 36,5%. Оба показателя ниже исполнения по доходам. С июня в полную силу заработали мартовские санкции ЕС.

Весной Евросоюз ввел ограничения в отношении товаров, используемых для изготовления табачных изделий, минерального топлива, битума, газообразных углеводородных продуктов, хлористого калия, изделий из дерева, цемента, железа, стали, резиновых изделий. В зависимости от адаптации подсанкционных отраслей в летние и осенние месяцы запреты ЕС могут в той или иной степени повлиять на наполнение белорусской госказны.

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