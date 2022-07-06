В суде над Екатериной Андреевой объявлен перерыв на неделю 6.07.2022, 15:30

Екатерина Андреева

Почему взята такая пауза – неизвестно.

В процессе над журналисткой «Белсата» Екатериной Андреевой объявлен перерыв до 13 июля. Об этом сообщил в Facebook ее муж Игорь Ильяш.

«Почему была взята такая пауза – неизвестно», – отметил он.

Сам суд проходит в закрытом режиме.

4 июля в Гомельском областном суде начался процесс по новому уголовному делу против журналистки Екатерины Андреевой.

Ее вместе с журналисткой Дарьей Чульцовой задержали 15 ноября 2020 года за стрим, в ходе которого показали жестокий разгон акции памяти Романа Бондаренко и разрушение силовиками народного мемориала на площади Перемен.

Свой срок Екатерина отбывала в исправительной колонии № 4 в Гомеле, он должен был завершиться 5 сентября 2022 года. Но 10 февраля Екатерину вдруг этапировали в гомельское СИЗО. В течение 55 дней родственники не знали, в каком статусе ее держат и в рамках какого дела.

7 апреля семье политзаключенной стало известно, что Екатерине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса («Измена государству»). По этой статье ей грозит от 7 до 15 лет заключения.

Что конкретно инкриминируется журналистке и на основе каких событий возникло обвинение – неизвестно. На дело был наложен гриф секретности. Адвокат Екатерины остается под строгой подпиской о неразглашении и никаких обстоятельств не может рассказать даже родственникам.

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