Многомиллиардный проект РФ по добыче нефти в Арктике остановился из-за санкций 5 6.07.2022, 16:00

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К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире.

Масштабный проект России по добыче нефти в Арктике остановлен из-за санкций западных партнеров Украины. Инвесторы оценивали его совокупную стоимость в €70 миллиардов, пишет УНИАН.

Такой информацией поделился руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Большой проект разработки нефти в Арктике "Восток Ойл" российской "Роснефти" остановился из-за санкций. Инвесторы оценили его в 70 млрд евро. К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире. Однако, по прогнозам, запустить его не выйдет до 2029 года, хотя запуск планировался в 2024-м", — написал Ермак.

Глава ОПУ подчеркнул, что санкции возвращают Россию в прошлое. Основной целью седьмого пакета ограничений, по словам руководителя, должен стать импорт газа из РФ, а также оставшиеся способы поставки нефти.

Напомним, по данным издания Bloomberg, лидеры стран "Большой семерки" рассмотрят возможность введения предельных цен на российские энергоносители. На такой инициативе настаивал премьер-министр Италии Марио Драги.

Тем временем корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк утверждает, что ЕС планирует подготовить седьмой пакет санкций против РФ примерно до конца июля. Однако он не будет затрагивать газ и атомную энергетику. А главным ограничением станет эмбарго на золото.

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