Белорусские матери выступили против войны в Украине

Белорусские матери выступили против войны в Украине2
- 6.07.2022, 16:07
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Фотофакт.
Фото с детскими игрушками и антивоенными письмами опубликовал телеграм-канал «Союз Матерей». По их информации, такой флешмоб против войны в Украине, против отправки белорусских военных на войну проводят белорусские матери.
Женщины, по информации «Союза Матерей», кладут игрушки своих детей на видном месте с листом бумаги, где пишут свое отношение к войне:
«Война убивает и оставшихся в живых».
«Перестаньте убивать детей».
«Мой маленький слоник, мой любимый котик, мой сынок. Твоя мамочка не позволит отнять твою жизнь».