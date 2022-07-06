Белорусские матери выступили против войны в Украине 2 6.07.2022, 16:07

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Фотофакт.

Фото с детскими игрушками и антивоенными письмами опубликовал телеграм-канал «Союз Матерей». По их информации, такой флешмоб против войны в Украине, против отправки белорусских военных на войну проводят белорусские матери.

Женщины, по информации «Союза Матерей», кладут игрушки своих детей на видном месте с листом бумаги, где пишут свое отношение к войне:

«Война убивает и оставшихся в живых».

«Перестаньте убивать детей».

«Мой маленький слоник, мой любимый котик, мой сынок. Твоя мамочка не позволит отнять твою жизнь».

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