Из Беларуси запретили вывозить пшеничную муку и гречку

Из Беларуси запретили вывозить пшеничную муку и гречку6
- 6.07.2022, 16:29
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Грядут голодные времена?
В Беларуси ввели запрет на вывоз из страны муки и гречки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает пресс-служба правительства.
«Запрет на вывоз из Беларуси муки из пшеницы мягкой и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обрушенного, готовых пищевых продуктов из гречки будет действовать три месяца и введен в целях защиты внутреннего рынка», — говорится в сообщении.