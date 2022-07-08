Фридман: Лукашенко чувствует наихудший момент и боится революции 4 8.07.2022, 8:25

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Александр Фридман

фото: Еврорадио

Чем для Беларуси может обернуться «оперативная пауза» в войне?

Минобороны России официально объявило о паузе в боях в Украине. Как сообщают в ведомстве, в выполнявших «боевые задачи» подразделениях проходят мероприятия «по восполнению боевых возможностей».

— Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома, — цитируют СМИ представителя российского оборонного ведомства.

О том, чем оперативная пауза в войне может обернуться для белорусов, «Филин» поговорил с политическим обозревателем и историком Александром Фридманом.

— Российский политолог Владимир Пастухов считает, что до сих пор основные потери российская сторона несла за счет мобилизованных жителей «ЛДНР». Это помогало минимизировать негативные настроения в российском обществе.

По мнению Пастухова, следующими кандидатами на роль «пушечного мяса» для Москвы с высокой долей вероятности могут стать белорусы. Произойти это может после стабилизации фронта на Донбассе, когда российскому руководству понадобится новый очаг напряжения, способный отвлечь силы ВСУ. И этот момент может наступить уже в июле.

Считаете ли вы такой прогноз реалистичным? И как на Западе оценивают вероятность участия белорусской армии в войне?

— Сказанное Пастуховым укладывается в логику того, что делает российское руководство, используя жителей Донецка и Луганска в качестве живой силы для достижения своих целей, невзирая на потери.

С такой точки зрения бросить в бой белорусскую армию будет еще более логично. Конечно, идут серьезные дискуссии о состоянии белорусских войск, особенно на Западе.

Но если задача состоит в том, чтобы оттянуть внимание, создать трудности, то белорусская армия на эту роль подходит больше, чем те мужчины на Донбассе, которых просто хватали на улицах.

Но тут возникают вопросы военного и политического характера. В военном отношении эксперты сходятся во мнении, что белорусская армия — это не тот фактор, который может серьезно повлиять на общий ход событий. Западные эксперты вообще крайне критически высказываются о состоянии армии Беларуси — как о материальном ее обеспечении, так и про общую подготовку военных.

С другой стороны, нужно подчеркнуть, что эксперты на Западе имеют достаточно слабое представление о том, что собой являет белорусская армия. Да и вообще мало кто может ответить на этот вопрос.

Что касается политического момента, то главный вопрос — какими будут последствия, если Лукашенко все же пойдет на это. Что будет, если украинцы пойдут в наступление, если боевые действия перекинутся на белорусскую территорию.

Ситуация здесь абсолютно непредсказуемая. Последствия могут быть не только очень плохими для самого Лукашенко, но и крайне неприятными и для России.

Если кратко, то прогноз Пастухова — вовсе не фантастика. Но это очень рискованный вариант, где преимущества неочевидны, а поражение может быть очень серьезным. И поэтому открытым остается вопрос, пойдет ли на это Россия, и как этому будет сопротивляться Лукашенко.

— Аналитический центр Chatham House провел очередное исследование, как белорусы относятся к войне в Украине. Опрос зафиксировал постепенное снижение доли тех, кто выступает в поддержку действий России.

Снижается количество белорусов, которые ждали положительных последствий от войны. Также сокращается доля тех, кто отрицательно относится к сценарию, при котором белорусские солдаты сдались бы в плен украинцам, если наши войска все же пошлют воевать.

Исходя из этого, каких последствий стоит ждать в случае вступления в войну в ближайшее время?

— Это очень интересный момент — то, как исследование Chatham House совпадает с публикацией на немецком портале RND. В этой статье авторы проанализировали возможность вступления Беларуси в войну и пришли к выводу, что Лукашенко лишь пугает этим.

В статье приводится очень интересное высказывание экс-генерала НАТО и бундесвера Ганса-Лотара Домрезе, одного из главных экспертов по вопросам войны в Германии, занимающего абсолютно проукраинскую позицию и выступающего за поставки вооружений Киеву.

У Домрезе спросили, почему Лукашенко до сих пор не отправил свои войска в Украину. Генерал подчеркнул, что это не случилось даже тогда, когда для этого был самый благоприятный момент — в феврале, когда россияне стояли под Киевом.

В тот момент была некоторая эйфория у россиян, да и сам Лукашенко говорил про три-четыре дня войны. Возможно, тогда такое решение и белорусское общество встретило бы иначе. Но даже в такой ситуации белорусская армия осталась дома.

Из этого Домрезе делает вывод, что Лукашенко не хочет отправлять свои войска. И далее идет интересный момент.

Безусловно, немецкий экс-генерал не является экспертом по Беларуси, но его предположение следующее: если власти пойдут на этот шаг, а ситуация для этого сегодня гораздо хуже, чем в феврале, то в Беларуси может случиться революция. И Лукашенко боится именно этого.

В белорусском контексте это выглядит противоречиво. Но генерал, как внешний наблюдатель, убежден, что в этом случае даже, если не произойдет революция, то ситуация в Беларуси станет турбулентной.

Очень сложно предсказать, что будет на самом деле, если белорусские войска все же окажутся на украинской территории. Украинская армия выглядит более мотивированной и куда более сильной, чем белорусская.

Об этом сценарии, который приведет к революции, говорит не только экс-генерал НАТО, но и некоторые белорусские эксперты, находящиеся за границей. На самом деле, и это подтверждает Chatham House, мы очень поверхностно знаем о состоянии белорусского общества внутри Беларуси.

Все эти опросы очень ограниченные. Нужно понимать, что, люди хоть и отвечают через интернет, делают это с опаской и перестраховкой.

В Беларуси может быть, что угодно. Может быть так, что белорусские войска будут отправлены на войну, но в стране будет в целом тихо — возможно, бурление в соцсетях, но не массовые выходы на улицы.

А может будет и серьезная волна протестов. В том числе и среди представителей режима. Ведь одно дело, когда ты подавляешь внутренние протесты и отстаиваешь диктатуру, и другое, когда ввязываешься в войну.

На том, что в ближайшем будущем могут произойти некие важные события указывает желание Бориса Джонсона остаться у власти хотя бы еще несколько недель. Он исходит из того, что на протяжении этого времени может произойти нечто историческое. Имеется ввиду то, что Украина может пойти в контрнаступление и отвоевать в процессе что-то важное.

Случиться может все, что угодно. И все же Лукашенко на данный момент не желает участвовать в войне. Наверное, он и в феврале не был уверен в достижении Россией своих целей. А уж тем более сейчас.

Лукашенко ведь понимает, что направить войска в Украину было бы, пожалуй, самой большой глупостью, какую себе только можно представить. Даже, если оценивать это не с точки зрения моральных принципов, а с позиции эффективности. Наверное, сейчас наихудший момент для этого.

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