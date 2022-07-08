Президенты Польши и Литвы в Сувалкском коридоре: Это место безопасное 8.07.2022, 8:50

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фото: Robertas Dačkus

Лидеры двух стран посетили мобильный командный пункт многонациональной дивизии «Северо-Восток».

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа, а также министры обороны Польши и Литвы Мариуш Блащак и Арвидас Анушаускас посетили мобильный командный пункт многонациональной дивизии «Северо-Восток», которая сейчас дислоцируется в Шипишках на Подляшье, возле польско-литовской границы. Об этом сообщает PAP.

Руководители двух стран обсудили вопросы региональной безопасности.

– Батальонные боевые группы, которые сегодня находятся здесь, в Польше и Литве, являются союзнической гарантией безопасности этого региона, которая будет укрепляться, – заявил Анджей Дуда.

Сейчас безопасность Сувалкского коридора поддерживают 40 тысяч солдат, ожидается, что их будет 300 тысяч. Анджей Дуда также отмечает присутствие в Польше более 11 тысяч американских военных и анонсированное постоянное присутствие командования 5-го корпуса США в Познани.

Razem z Prezydentem Litwy @GitanasNauseda jesteśmy przy polsko-litewskiej granicy, czyli na „Przesmyku Suwalskim”. Spotykamy się tu z naszymi żołnierzami, którzy pełnią służbę w ramach @NATO. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że jesteśmy bezpieczni! 🇵🇱🤝🇱🇹 pic.twitter.com/sJSJNVwk5q — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 7, 2022

Гитанас Науседа подчеркнул конструктивность сотрудничества Польши и Литвы.

– Я думаю, что наши враги не будут рады видеть, что мы демонстрируем полное единство, – сказал президент Литвы.

Науседа отметил, что все действия обеих стран должны быть направлены на поддержание безопасности. Поэтому встреча и состоялась в Сувалкском коридоре, чтобы «обсудить, как действовать в случае чрезвычайной ситуации».

Full solidarity and understanding with @AndrzejDuda today in Suwalki.



Lithuania and Poland will stand together in defense of every inch of our territories.



Kartu esame stiprūs!

Razem jesteśmy silni!

🇱🇹🇵🇱 pic.twitter.com/AoP9ploRjQ — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 7, 2022

Сувалкский коридор считается одной из потенциальных целей российской армии, в том случае, если Кремль примет решение о нападении на Литву. Сувалкский коридор позволяет объединить Калининградскую область России с Беларусью. Возможность нападения России на Литву активно начали обсуждать в СМИ после того, как Вильнюс приостановил транзит товаров через свою территорию в Калининградскую область.

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