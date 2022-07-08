В могилевской поликлинике закончились реактивы для обычной «биохимии» 2 8.07.2022, 13:32

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Когда будут — неизвестно.

Читатель «Зеркала» из Могилева в поликлинике № 7 сдал биохимический анализ крови, однако лаборатория не смогла проверить его на общий белок, мочевую кислоту, общий холестерин и липопротеиды низкой плотности. В медучреждении закончились реактивы.

Журналисты zerkalo.io попытались разобраться, что произошло.

«Сделал анализ — „нет реактива“ по половине параметров. Это бесплатная медицина! Объяснили, что реактивов просто нет», — рассказывает мужчина.

Биохимический анализ крови («биохимия» или БАК) — лабораторный тест, который может помочь врачу на ранних стадиях выявить у пациента серьезные заболевания и отображает общее состояние организма.

Мы позвонили в лабораторию могилевской поликлиники № 7 как частное лицо и спросили, есть ли сейчас реактивы для проверки общего белка, мочевой кислоты, общего холестерина и липопротеидов низкой плотности. Там рассказали, что их нет и неизвестно, когда появятся.

— Нет денег, нет закупок, нет ничего, — отметили в лаборатории поликлиники.

Также там посоветовали, если анализ нужен срочно, то лучше его сделать за деньги.

В отделение платных медицинских услуг УЗ «Могилевская центральная поликлиника» в структуру которой входит и Могилевская поликлиника № 7, куда мы также позвонили как частное лицо, рассказали, что за деньги в центральной поликлинике сделать можно и биохимический, и общий анализ крови. Первый будет стоить 30 рублей, второй — 8 рублей.

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