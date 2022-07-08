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Зеленский приехал на передовую

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  • 8.07.2022, 19:24
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Зеленский приехал на передовую

Он посетил позиции ВСУ в Днепропетровской области и провел совещание.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Днепропетровской области. Во время своего визита глава государства вручил награды украинским бойцам.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Помимо этого, Зеленский провел совещание в Криворожском районе по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях.

"Передовые позиции на Днепропетровщине. Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у них решительное, в глазах - уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины"- написал глава государства.

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