Добыча нефти на одном из крупнейший российских шельфовых проектов из-за санкций упала в 22 раза 4 8.07.2022, 20:01

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Добыча нефти на проекте «Сахалин-1» практически остановилась.

Добыча нефти в рамках российского проекта "Сахалин-1" из-за санкций сократилась в 22 раза – с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки.

Об этом полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил 7 июля, пишет "Интерфакс".

Он заявил, что этом "сказалось и на бюджете Сахалинской области, на состоянии экономики не только Сахалинской области, но и на состоянии экономики всего Дальнего Востока и Российской Федерации тоже".

Бюджет Сахалинской области недополучит в этом году 38 млрд рублей. Это 26% от уровня собственных доходов региона, сказал Трутнев.

Как объясняет "Коммерсантъ", добыча нефти на проекте "Сахалин-1" практически остановилась. Это произошло после того, как его оператор – американская компания ExxonMobil, которая владела 30% проекта заявила о выходе из проекта, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Заявление компании было опубликовано на ее сайте 1 марта.

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