Солдаты Бундесвера самовольно планировали взорвать Крымский мост 3 8.07.2022, 20:12

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Двоих солдат задержали.

Двое солдат Бундесвера, которые, как утверждается, украли оборудование из различных казарм в земле Шлезвиг-Гольштейн, по-видимому, планировали взорвать крымский мост между Крымским полуостровом и российским полуостровом Тамань. Это следует из результатов полицейских расследований, сообщает rnd.de.

Согласно отчету, два солдата обсуждали запланированный взрыв в то время, как их телефонные разговоры прослушивали. Они обсудили материалы, необходимые для взрыва части почти 20-километрового моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией и, таким образом, гарантирующего снабжение российских войск. Акция, с помощью которой двое мужчин, очевидно, хотели поддержать Украину, не прошла стадию планирования и внезапно прекратился, когда их обоих арестовали.

Прокуратура Киля в настоящее время проводит расследование в отношении солдат по подозрению в групповом воровстве. Сообщается, что вместе с десятью другими подозреваемыми солдаты неоднократно врывались в федеральные учреждения и похищали оборудование. В то время четверо подозреваемых находились на действительной военной службе в Бундесвере.

Непосредственно перед задержанием в ночь на 22 мая мужчины безуспешно пытались проникнуть в роту минных водолазов на военно-морской базе Эккернферде. По данным полиции, через несколько дней планировалось выехать с оборудованием в Украину.

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