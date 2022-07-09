В Херсоне слышны мощные взрывы: детонируют российские склады боеприпасов 3 9.07.2022, 10:48

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ВСУ нанесли удар не только по Чернобаевке, оккупанты в панике.

Утром 9 июля жители временно оккупированного Херсона услышали взрывы. Вероятно, детонируют вражеские склады боеприпасов, сообщает 24tv.ua.

Местный журналист Константин Рыженко написал, что около 8 утра были "прилеты" по Чернобаевке. Сейчас там виден черный дым. Впоследствии взрывы повторились, но уже в совершенно другом месте.

"Сперва "прилетело" около 8 утра. Тогда, очевидно, подорвались склады оккупантов. Они довольно долго детонируют – местные жители слышат много взрывов в районе одного и того же места. Официальной информации о случившемся пока нет. По предварительной информации, "прилетело" в Чернобаевку.

Но около 9 утра "прилеты" повторились. Есть еще одно попадание, однако уже в другое место. Местные жители Херсона не могут понять, куда именно "прилетело", однако взрывы раздаются сильные.

Не помню такой детонации БК, вот сколько была Чернобаевка, а такую детонацию вижу и слышу впервые", – написал Константин Рыженко.

Оккупанты всполошились

Российские захватчики в панике. На фоне взрывов в небе видны массовые запуски ракет – вероятно, работает ПВО. В небе начала летать авиация.

Также сообщают, что у некоторых местных жителей пропала связь и электричество. Впоследствии на месте одного из прилетов начался крупный пожар.

Отметим, что вчера неподалеку от Чернобаевки тоже прозвучало много взрывов, было слышно как детонирует боекомплект и работает ПВО.

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