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Аргентинский «дракон» раскрыл секреты крошечных передних лап тираннозавра

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  • 9.07.2022, 11:07
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Аргентинский «дракон» раскрыл секреты крошечных передних лап тираннозавра

Долгое время ученые не могли понять, зачем хищным динозаврам были нужны такие маленькие передние конечности.

Крошечные передние конечности тираннозавра рекса давно стали предметом многочисленных шуток и головной боли палеонтологов, которые никак не могли придумать этим «бесполезным» конечностям достаточно разумное объяснение. Помощь при вставании с земли, удержание сопротивляющейся жертвы или даже почесывание брюха — крошечным «лапкам» приписывали самые разнообразные функции, пишет Current Biology.

Теперь можно с уверенностью говорить, что эволюционная тенденция к уменьшению передних конечностей не была «фишкой» только тираннозавров и их ближайших родственников. За 30 миллионов лет до появления «короля динозавров» такая же особенность наблюдалась в совершенно другой эволюционной линии плотоядных ящеров, отделившихся от предков тираннозавра как минимум 175 миллионов лет назад.

Это открытие сделали благодаря находке удивительно хорошо сохранившегося скелета в Патагонии, откопанного еще в 2012 году. Десять лет потребовалось ученым, чтобы как следует изучить найденный образец и дать ему полное описание: теперь известно, что эти кости принадлежали новому виду хищных динозавров, названному мераксесом гигантским (Meraxes gigas) — в честь драконицы из книжного цикла «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина.

Мераксес принадлежал к семейству кархародонтозаврид — гигантских плотоядных динозавров, к которым относятся одни из самых крупных сухопутных хищников, когда-либо бродивших по нашей планете. Новый вид нельзя назвать рекордсменом: в нем было около 11 метров длины и почти четыре тонны веса, но все же это было громадное животное, чем и обусловлено видовое название «гигантский».

Важнее всего то, что у мераксеса хорошо сохранились передние конечности, благодаря чему палеонтологи, в частности, смогли установить, что их длина составляла всего 47 процентов от длины бедренной кости. Аналогичная ситуация наблюдалась у абелизаврид и поздних тираннозаврид. Значит, редукция передних конечностей независимо произошла как минимум в трех эволюционных линиях хищных динозавров.

Параллельно с этим у динозавров увеличивались черепа, что не только позволяло охотиться на все более крупную добычу, но и, возможно, привлекало партнеров противоположного пола во время брачного сезона. Так что, вероятно, у передних лап этих животных и не было какой-то особой функции: просто они уменьшились, чтобы облегчить переднюю часть туловища и позволить ящеру увеличить голову — свой главный инструмент при охоте на крупных жертв.

Еще одной любопытной особенностью мераксеса стал возраст животного на момент смерти: проанализировав строение его костей, ученые пришли к выводу, что динозавру было от 39 до 53 лет, — это делает его одним из старейших найденных динозавров вообще. Для сравнения, старейшему найденному тираннозавру, прозванному Трикс, на момент гибели было чуть больше 30 лет — и она (предполагается, что это самка) уже страдала от множества болезней, в том числе возрастных.

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