Аргентинский «дракон» раскрыл секреты крошечных передних лап тираннозавра 1 9.07.2022, 11:07

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Долгое время ученые не могли понять, зачем хищным динозаврам были нужны такие маленькие передние конечности.

Крошечные передние конечности тираннозавра рекса давно стали предметом многочисленных шуток и головной боли палеонтологов, которые никак не могли придумать этим «бесполезным» конечностям достаточно разумное объяснение. Помощь при вставании с земли, удержание сопротивляющейся жертвы или даже почесывание брюха — крошечным «лапкам» приписывали самые разнообразные функции, пишет Current Biology.

Теперь можно с уверенностью говорить, что эволюционная тенденция к уменьшению передних конечностей не была «фишкой» только тираннозавров и их ближайших родственников. За 30 миллионов лет до появления «короля динозавров» такая же особенность наблюдалась в совершенно другой эволюционной линии плотоядных ящеров, отделившихся от предков тираннозавра как минимум 175 миллионов лет назад.

Это открытие сделали благодаря находке удивительно хорошо сохранившегося скелета в Патагонии, откопанного еще в 2012 году. Десять лет потребовалось ученым, чтобы как следует изучить найденный образец и дать ему полное описание: теперь известно, что эти кости принадлежали новому виду хищных динозавров, названному мераксесом гигантским (Meraxes gigas) — в честь драконицы из книжного цикла «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина.

Мераксес принадлежал к семейству кархародонтозаврид — гигантских плотоядных динозавров, к которым относятся одни из самых крупных сухопутных хищников, когда-либо бродивших по нашей планете. Новый вид нельзя назвать рекордсменом: в нем было около 11 метров длины и почти четыре тонны веса, но все же это было громадное животное, чем и обусловлено видовое название «гигантский».

Важнее всего то, что у мераксеса хорошо сохранились передние конечности, благодаря чему палеонтологи, в частности, смогли установить, что их длина составляла всего 47 процентов от длины бедренной кости. Аналогичная ситуация наблюдалась у абелизаврид и поздних тираннозаврид. Значит, редукция передних конечностей независимо произошла как минимум в трех эволюционных линиях хищных динозавров.

Параллельно с этим у динозавров увеличивались черепа, что не только позволяло охотиться на все более крупную добычу, но и, возможно, привлекало партнеров противоположного пола во время брачного сезона. Так что, вероятно, у передних лап этих животных и не было какой-то особой функции: просто они уменьшились, чтобы облегчить переднюю часть туловища и позволить ящеру увеличить голову — свой главный инструмент при охоте на крупных жертв.

Еще одной любопытной особенностью мераксеса стал возраст животного на момент смерти: проанализировав строение его костей, ученые пришли к выводу, что динозавру было от 39 до 53 лет, — это делает его одним из старейших найденных динозавров вообще. Для сравнения, старейшему найденному тираннозавру, прозванному Трикс, на момент гибели было чуть больше 30 лет — и она (предполагается, что это самка) уже страдала от множества болезней, в том числе возрастных.

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